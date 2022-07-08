杨雁雁美国拍戏大开眼界

片场备有餐车，剧组人员任点任吃，金马影后杨雁雁美国拍戏大开眼界。

今年农历新年后，杨雁雁就前往美国洛杉矶拍剧，杀青后，日前已经回到本地。星期四（7月7日）她受邀作客电台UFM100.3傍晚班《啦啦啦4到8》单元《好朋友》，和两位DJ文鸿、靖禾畅谈到美国拍戏的经历，以及分享这些年在世界各地拍戏的感受。

2022年刚过了一半，但对杨雁雁而言是个丰收年，今年过了农历新年，她就飞到美国洛杉矶接拍美剧，她在节目中说，这部美剧是改编自漫画式小说《American Born Chinese》，剧中她饰演一位新移民妈妈，故事主轴是讲述这名妈妈的儿子的成长过程，当中还穿插中华文化的神话。

杨雁雁说，和新马比较，在美国拍戏有很大差别。

“先说吃的吧，在新马拍戏，我们一般都会准备‘小吃桌’（Snack Table），让剧组人员吃些零食、小吃等，但在美国是‘小吃档’（Snack档），是个超级大的档口，里头什么食品饮料都有，亚洲餐西餐、各式饮料、健康食品等，剧组人员可以任点任享用。”

而最叫杨雁雁兴奋的是茶点时间，她说：“第一天拍戏，茶点时间就是吃点心，我看到都快发狂了，而且吃了三大盘。”

杨雁雁说，负责该剧组餐饮的是个墨西哥人，他很爱吃，每次都会竭尽所能为剧组寻找好吃的食物。“后来我和他熟了，一天他问我要吃什么，我告诉他很想念点心，他二话不说就为我找来点心。”

杨雁雁还说，在美国拍戏，导演每拍完一集戏都会找来餐车请剧组吃东西。“最叫我感到兴奋的是导演Lucy Liu，她叫来拉面餐车，当天我们就吃拉面。”

在孟买天天喝椰子水

杨雁雁也在节目中分享她在孟买拍戏的经历，她说，在那里拍戏，最开心的是每天早上有新鲜的椰子水喝。

“助理每天都会问我要吃喝什么，我就告诉她要两杯椰子水、咖啡和茶，第二天就有新鲜的椰子水喝。”

美剧每集换导演 却有连贯性

另一个让杨雁雁大开眼界的是，美剧每一集都由不同的导演执导，对她而言，十分好奇，追问下，原来主要是导演们要为另一集做准备。

“由于他们把每一集的戏当电影来拍，需要时间准备，且筹备的时间相当长，所以就得每集换人。”

那如何保持剧集的连贯性呢？杨雁雁说，现场会有个统筹（Show Runner），他每天都在片场看，连每句台词都记得，以确保剧集的连贯性。