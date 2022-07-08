网爆《中国好声音2022》导师名单 梁静茹廖昌永加盟

传李克勤和李荣浩回归，梁静茹与廖昌永加盟，新一季《中国好声音2022》预计8月开播。

《中国好声音2021》（以下简称《好声音》）去年落幕后，一如既往，网上对新一季《好声音》的导师阵容爆料层出不穷。近日，网上再曝光一份可信度极高的导师名单，他们是李克勤、李荣浩、梁静茹和廖昌永（歌唱家，上海音乐学院院长）；青春导师则是张碧晨、吉克隽逸、黄霄云和希林娜依·高。

值得一提的是，这份名单和日前网上曝光的浙江2022年招商资源更新中的《好声音》导师名单相吻合，因此综合两个信息，李荣浩、李克勤、廖昌永担任四大导师似乎已经确定。

有说李荣浩和《好声音》节目组签订了4年合约，若本季他再担任导师，那将是他连续四年坐上导师宝座。尽管如此，网上对他再担任导师仍存在不少质疑，其一是网友质疑李荣浩对学员不够上心，其二依然是老生常谈的资历问题。

再说李克勤，去年首度担任导师，也曾备受质疑，但首次出击就带出了个唱粤语歌曲的冠军伍珂玥，让部分网友惊呆，也打了某些质疑李克勤资格的键盘侠的脸。

其实从节目组角度来看，李克勤去年在节目中的表现非常圈粉，有资历、有实力，对学员足够用心，而且善用自己的人际关系帮助学员。

至于马来西亚歌后梁静茹，日前被捕捉她到全身“防疫武装”现身马国机场，准备登机前往中国，但并没有透露是否为担任《好声音》导师而到中国。

去年《好声音》进入第10年，但热度和口碑双双下降。根据网上报道，《好声音》反应不佳的主要关键是参与的原创歌手和节目中演唱原创作品过多，而且质量不高，导致歌手们在台上感动了自己，而台下观众却无感，完全失去了参与的感觉。