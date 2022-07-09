温金华儿歌“壮大” 为经济伙伴关系协定写歌

本地知名华语儿歌创作人温金华不只写儿歌，现在还为经济伙伴关系协定RCEP写歌。

《区域全面经济伙伴关系协定》（Regional Comprehensive Economic Partnership，简称RCEP）是亚细安10国加中日韩澳新共15个国家，在2020年11月签署的区域协定，2022年1月1日正式生效，积极推动成员国间加强贸易与投资往来的同时，也给地区经济复苏注入一剂强心针。

今年2月，温金华的歌曲《未来是一个个圆圈》被北京冬奥相中，纳入冬奥歌单，4月，温金华接到同一个团队的邀请，为RCEP写一首歌，他再次受宠若惊。他接受《联合早报》访问时说：“团队希望透过一首歌提倡RCEP的信息，提振疫情背景下对经济复苏的信心，激发人民对未来前景的希望。”

歌曲《世界本一体》由温金华作曲，湖南电视台名嘴仑子作词，仑子和香港电视财经节目资深主持与媒体人钟岚洁合唱。温金华说：“团队要求歌曲充满欢愉气氛，旋律朗朗上口，翻译成各国不同语言要容易填词。这首歌已在中国大陆和香港几个财经节目中播出，团队要在财经节目中大力推广歌曲，让财经节目不沉闷。”

温金华写过儿歌、环保歌、新年歌等，这次为经济体系写歌，充满新鲜感与突破性。他说：“新加坡是RCEP成员国，而我身为新加坡人，能为RCEP提倡的经济复苏尽一分绵力，我很开心。”