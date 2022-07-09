徐玄振恶女形象又美又飒 黄寅烨迷倒郑裕玲

（本地讯）》第866期《优1周》8日出街，封面人物是热门韩剧《为何是吴秀才》的男女主角徐玄振和黄寅烨。“爱情剧女王”徐玄振这次在剧中大玩颠覆，挑战演出冷酷无情的王牌女律师吴秀才，恶女形象又美又飒，凭强大破格演出成功撑起整部剧，加上悬疑刺激的剧情节奏明快，开播以来收视、口碑双赢。

即将在7月30日来新举行粉丝见面会的黄寅烨，也凭着剧中明知女主角不喜欢他，也要勇往直前的勇气，成功让星级韩剧迷“Do姐”郑裕玲为他少女心大爆发！

其他精彩内容有：“娱乐吃瓜”分析本地八公子的动荡人生；Netflix实况剧《璀璨帝国》（Bling Empire）的新加坡富二代林凯俊（Kane Lim）的精彩访问；“明星老板系列”看洪俊扬如何从熟悉的音乐事业走入陌生的餐饮业；介绍中国剧《爱情应该有的样子》，两部美剧“Baymax!””The Terminal List”，两个韩国综艺节目“Earth Arcade”《玩什么好呢之“WSG Wannabe”》；“重游新山趴趴走”系列12，带大家去位于柔佛州马接（Machap）一个马来小乡村的小蔡榴梿园吃榴梿；旅游带大家一游维也纳的世遗艺术古城。

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