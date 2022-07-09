安倍晋三曾卷“贱价卖地建校纪念自己”丑闻 两度拍成影剧

日本前首相安倍晋三星期五（7月8日）在奈良助选过程中遇刺身亡。安倍晋三曾两度出任日本首相，在位期间争议不绝，2007年曾发生严重丑闻“森友学园”，并被改编成剧集《新闻记者》，由米仓凉子主演。

《新》年初于串流平台Netflix上架，找来电影版的藤井道人执导，演员则换上米仓凉子、绫野刚、横滨流星等。剧集推出后，在日本反应非常大，因为故事影射安倍晋三于2017年卷入大坂森友学园事件。

安倍晋三执政期间，被踢爆以比市价低六分之一的价钱，低价卖出国有土地给“森友学园”，用作兴建一所新小学。据指，该学校名字就是“安倍晋三纪念小学”，而夫人安倍昭惠则被列为“荣誉校长”，故也牵涉在内。

事后安倍强调得知该校以他的名字筹集资金时，已提出反对，而太太则解释校方事前未得到她的同意便擅自给她荣誉职位，只能勉强接受。但事后愈揭愈大，有报道指当时的财务部，曾窜改14份相关文件，窜改的内容包括将安倍昭惠以及几名涉事官员的名字删除，事件被传媒报道后安倍晋三声望大挫。

更震惊的是当中负责买地的公务员，被发现在家中身亡，警方认定为自杀。2021年，那名自杀的公务员遗孀，去信现任首相岸田文雄，希望获重启调查，但不获政府考虑。”

《新闻记者》正是改编这起事件，剧中将事件分成三大视角展开，分别是记者、政府官员、一般民众，刻划出每个角色的信念与立场。

《新闻记者》电影版上映时，被指受到打压。（互联网）

《新》在2019年也翻拍成电影，当年已因内容涉及不少政客丑闻，上映时宣传被打压，不仅演员未能到电视台宣传，连官方网页都被骇客攻击。电影获著名导演是枝裕和赞扬，称这不只是一部关于记者生涯的电影，“而是告诫人们，在这个时代不应明哲保身而是应该守节的一部电影。”最后电影赢得日本学院奖多个奖项，包括最佳影片奖、最佳男演员奖（松坂桃李）、最佳女演员奖（沈恩敬）、优秀导演奖（藤井道人），还有剧本奖、剪辑奖。

随后，Netflix投资拍成剧集，日本著名影评人前田有一称赞两位主角愿意主演这种敏感题材，相当有勇气。不少网民也大赞该剧，拍出日本电视台不敢拍的题材。