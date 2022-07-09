葛斯齐出新书爆“最渣男星”惊人势力：狗仔被公安抄家三天

（台北讯）台湾知名狗仔记者葛斯齐推出新书《狗眼人间》，把职涯点滴全部公开。他星期六（9日）在记者会上细数和周杰伦、陶喆等艺人的交手过程，直言手上还有很多大咖的料没爆，尤其是“演艺圈最渣男星”，要爆一定要给他一击毙命。

他回忆从出道被张震比中指问候，到林志玲和马桶世家公子邱士楷同框，甚至潜入游泳池一小时只为拍到杨宗纬。他称因为天生的正义感，加上对赚钱的动力，让他在执行任务时总是奋不顾身。虽然因此吃上官司，但葛斯齐说入行至今被告不超过10次，因为他手上都有铁证，所以往往是艺人站不住脚。

让他声名大噪的，就是汪小菲亲自打电话与他和解，葛斯齐坚称和汪小菲已经达成约定，所以不会再多言。

谈起“演艺圈最渣男星”，他指对方背景雄厚，除了家世背景，还有中国大陆的官方撑腰。葛斯齐透露，大陆狗仔就因为惹到这号人物，被公安持搜索票抄家三天，所以很多事情他不是不爆，只是还在忍耐等待时机。他预告近期会继续爆料，对象是出席金曲奖、很久没发片的女歌手，称这位“女神发电机”有不少不为人知的秘密。

他也说不会转行，又说最近还有人要请他去拍玄彬、孙艺真的世纪婚礼，只是碍于疫情没有成行。

葛斯齐的妈妈今天也到场，用行动力挺儿子。对于吴宗宪曾批当狗仔是不光荣的事情，葛妈妈并不认同，亲自发声：“我觉得无比的光荣。”