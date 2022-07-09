传台版《声生不息》 李荣浩杨丞琳夫妻对垒

杨丞琳和李荣浩将以夫妻档亮相《声生不息·宝岛季》，周杰伦、蔡依林、张惠妹及五月天竟榜上无名，网民直指没有代表性。

为庆祝香港回归25周年，芒果TV与香港无线电视（TVB）联合制作了《声生不息》，节目中邀请多位中港大咖歌手，如林子祥和叶蒨文夫妇、李克勤、李玟、林晓峰、曾比特、李健、周笔畅、毛不易等参与，节目自播出以来引起极大的回响，于是芒果TV和湖南卫视拟推出台湾版的《声生不息·宝岛季》，而在今年5月两台举行的双平台招商会上，综艺节目名单一栏中也出现《声生不息·宝岛季》，这意味着《声生不息》将会继续制作，而台版的《声生不息》更引起外界的热议。

据悉，港版的《声生不息》主题是“港乐”，而台版的《声生不息·宝岛季》主题则是集合两地歌手向经典致敬，若网上传言属实，《声生不息·宝岛季》绝对可媲美港版，令人期待。

周杰伦 张惠妹 蔡依林 五月天 榜上无名？

虽然两台对于何时制作台版《声生不息》尚未拍板，但近日网上就疯传一份官方拟邀名单，有23组来自中国及台湾的歌手。台湾方面有动力火车、张信哲、蔡琴、张韶涵、艾怡良，以及伍佰、陈立农、王心凌及杨丞琳等，中国歌手则有李荣浩、张杰、杨芸晴及袁维娅等。

这份名单流出后，引起网民议论，认为既然是向经典致敬，怎么受邀名单上不见雄霸台湾甚至华语乐坛举足轻重的天王天后，如张惠妹、周杰伦、蔡依林、天团五月天，甚至红透中国的昔日小虎队成员吴奇隆和苏有朋，所以网民除了纷纷替他们叫屈之外，也觉得这份名单欠缺代表性。

夫妻档现身 最大亮点

港版的《声生不息》找来林子祥和叶蒨文夫妇参与，两人同台对垒，非常吸睛，或许因为如此，传出《声生不息·宝岛季》名单就有李荣浩与杨丞琳，网指两人将以夫妻档现身，但和林子祥与叶蒨文一样，将会互相对垒，相信两人的亮相将会是节目最大的亮点。

网传另一份邀请名单

除了上述的名单，其实网上还流传另一份邀请名单，名单注明张惠妹、罗大佑及五月天不参与的原因，罗大佑因“身体原因，无法高强度录制”、五月天“档期有冲突”，而张惠妹则是“艺人不想隔离，已拒绝”。

此外，网友也质疑为何年轻歌手也不在名单，像属“80后”的吴青峰红遍内地亦未获邀，而吴青峰日前被问到是否有兴趣参加台版《声》，他自爆无人问津。