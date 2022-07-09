中国剧服装仿日挨批爆下架 广电总局禁令再加一

（北京讯）中国古装爱情喜剧《我叫刘金凤》开播不久，因服装遭批评模仿日本，引发罢看风波，随后广电总局下令要求“古装剧美术要还原所涉历史”“不要跟风外国风格”等，拍摄禁令再加一。该剧星期六（9日）惊传下架消息。

《我》改编自戈鞅小说《皇后刘黑胖》，以架空“东皓国”为故事舞台，描述外型又黑又胖的奸臣女儿“刘金凤”，被安排嫁给年少皇帝“段云嶂”，婚后展开搞笑恋爱、相互扶持的故事。然而网剧一开播，被网民指责服装模仿日本古代服饰，剧中食物出现寿司，众人酸讽“倭风满满”“你干脆直接说自己拍的是大河剧算了”“以倭代华的剧方是单纯觉得美，还是有目的地进行文化渗透”“不仅造型完全是大河剧的样子，剧中还出现了寿司”。

各界批评声浪不断，但仍有不少死忠剧粉低调支持，影音平台火速将全集上线完毕，争议的吃寿司镜头传出已经删减。

《我叫刘金凤》剧中角色造型、服饰，被指模仿日本古代特色。（取自微博）

据中国官媒《人民网》报道，广电总局4日召开会议，20多家电视剧制作机构和电视台相关人员皆出席。副局长朱咏雷强调文化自信，传承中华文明，其中提到“古装剧美术要真实还原所涉历史时期的建筑、服装、服饰、化妆等基本风格样貌，不要随意化用、跟风模仿外国风格样式”。随即被联想到近期陷入争议的《我叫刘金凤》。

网民9日发现，《我》透过搜寻已经找不到剧集，传出疑似被平台下架，平台的播放页面已不见该剧。

另一方面，赵露思、吴磊主演的《星汉灿烂》中，女性古装的腰带衣结的结法也引发质疑模仿日本，该剧播出前火速修图让争议衣结消失，目前如期开播中。