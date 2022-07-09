脑瘫诗人被夫掴百巴家暴 叶璇发文谴责：必须追究

46岁中国脑瘫网红诗人余秀华，身残志不残，写下多首感人浪漫的诗歌，虽然身体不如常人，但她从未放弃对爱情的憧憬。她2015年离婚后，今年跟年轻14岁的男友杨槠策结婚，但6日却爆出家暴，传被杨槠策怒掴逾100巴掌，爱情童话破灭，女星叶璇日前发文支持余秀华，强调家暴绝不可取。

余秀华新婚两个月，但跟丈夫杨槠策的关系不久便亮红灯，事缘她跟另一个女人暧昧，收到“1314”“520”的短信，夫妻俩发生口角，余秀华更自爆被丈夫掌掴逾百巴。

事件愈演愈烈，女星叶璇也发文为余秀华加油：“不论男女，打人肯定不行，必须坚持到底追究责任。为了暴力的低级的人而崩溃不值当，生命的价值远远高于被这种人困扰，比如做一个勇敢强大的示范给孩子们。人生有很多种活法，最低级的一种是活在别人的看法里。”

余秀华经理人表示现时二人已经分手，希望余秀华能够早日走出阴霾，重新出发。

余秀华6日是在直播间与其90后老公杨槠策发生激烈争吵。起初，余秀华是因为喝醉酒说错话，让杨槠策骂她“口无遮拦，爆粗口没文化”。随着双方情绪失控，矛盾也不断尖锐化。

余秀华在镜头前口齿不清地哭诉道：“你直播我所有丑陋的面孔，还说你爱我？”接着就在数万粉丝的直播间，曝出杨槠策殴打她。杨槠策则曝光了余秀华的生活隐私，甚至称她“在喝酒后会尿裤子”。

两人“撕破脸”的姿态与粗俗语言，最终疑似被网民举报，导致直播被封禁。关于余秀华的相关消息也瞬间冲上了热搜。

余秀华是在出生的时候由于难产而成了脑瘫。异于常人的她，在19岁那年被家人安排嫁给了大自己十几岁的第一任老公尹世平。

2014年，她凭借爱情诗《穿越大半个中国去睡你》在网络爆红。成名后，她离开了原来的丈夫，独立闯出了属于自己的生活，并且渴望爱情。

随着短视频时代的到来，余秀华开启了直播事业，同时1990年出生的杨槠策也进入了她的人生。他学历不高，自离婚后就独自带着女儿生活，曾经在城里打工，后来成为一名养蜂人。之后，他经常去余秀华的直播间，并且关心她的身体。他得知余秀华身体不舒服时，曾给她寄药。两人就在今年走入婚姻，不料不到5个月便闹婚变。