易烊千玺考编“领公务员薪水”引争议：抢普通人铁饭碗？

（北京讯）中国影视近两年受冠病疫情影响“寒冬”再现，不少已有相当知名度的顶流明星也传开始寻求稳定铁饭碗。男团TFBoys21岁的成员易烊千玺就被发现赫然出现在“中国国家话剧院”编制名单上，原本该是个喜讯，不过此事却引发网民抛出3大问题质疑他滥用特权，也有粉丝认为他此举是和一般人抢资源，引来了一波“脱粉潮”。

中国国家话剧院6日公开编制名单，上面赫然出现易烊千玺的名字，在网上引爆热议，连续几天都在微博热搜榜上。网民抛出的质疑主要有3大点：一是国家话剧院面试过程是否该公开？二是易烊千玺出道9年，在校期间参与过不少影视拍摄，是否算符合“非在职人员”规定？三则是易烊千玺今年4月遭爆料疑似“走后门”录取高中，他的高中录取资格取得是否违规？

易烊千玺已透过律师声明点名多个造谣网民“肆意抹黑、误导公众”，表明提告，不过针对此次考编制的质疑则尚未回复。

除了是否有违规外，易烊千玺已是顶流明星，最高纪录一年接下17个代言，他还传出去年低调入手北京一处3层楼价值2000万新亿元的豪华别墅，现在却要领公务员薪水“和一般人抢资源”，引发不少年轻网民的怒气。

事件引起了各界针对不同方面的讨论，中国资深编剧汪海林指出，近30年来成功者大多已摆脱了“编制”，这是社会的进步，而现今许多年轻人却又选择回到考编之路，“一些‘成功者回编’，说明社会出了问题。”