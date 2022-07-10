8月开演唱会 永邦重出江湖 “最老的新人”

本地歌手永邦为演唱会减肥，60天减了14公斤，笑说：“我不要大家看到我的时候叫我‘永胖’。”

许久没消息的永邦宣布“重出江湖”，将于8月13日在滨海湾金沙剧院（Sands Theatre）举行“永邦Shaun－你最深爱的人”演唱会。他与本地媒体进行视讯访问时透露，这三年留在新加坡照顾生病的父母，大部分时间都在医院，两老相继病逝后，他已整理好心情，准备再出发。他说：“爸妈生前我有好好照顾他们，所以我没有遗憾。”

永邦接着说：“我爸妈病了五六年，爸爸有糖尿病，妈妈也是，后来肾衰竭和肝恶化。”父母都有糖尿病，他因此开始注意自己的健康，这几年研究食疗，也积极健身，只是刚开始健身时，因为过度摄取蛋白质，结果体重不断飙升。

《联合早报》记者问他“最高峰”是几公斤，他笑说：“90多吧，那时候没有勇气称体重啊！”后来找到正确的健身法，再搭配饮食，并在接到演唱会邀约后努力减肥。不久前在一个直播节目中有歌迷问他，“你怎么减肥”，可见效果显著，让他好有满足感。他说直播中也有人问“哪个新人”，笑指自己是“最老的新人”。

娱乐圈没有年龄限制

永邦坦言沉静这么多年后重新开始，不免感到忐忑，但他认为娱乐圈没有年龄限制，一步一脚印，力争上游。他说：“首先声音要练回来，要练得比之前更好，创作也要比之前更好，我相信只要踏实去做，不会做不到。我已经写了新歌，计划今年发行。”

永邦现在每天练唱，也看了不少其他歌手的演唱会视频作参考。8月的演唱会，除了带来自己的歌曲，如《你是我最深爱的人》《威尼斯的泪》，也会改编一些经典歌曲，包括将同一首旋律的王杰《惦记这一些》和陈百强《一生何求》编在一块儿。

借着这次演唱会，永邦想跟歌迷说：“我回来了，我不会再不见了。我现在体力更好，要向大家展现更好的永邦。”

“永邦Shaun－你最深爱的人”演唱会，8月13日晚上8时，在滨海湾金沙剧院举行，购票详情可上网sistic.com.sg或marinabaysands.com查询。

《新明日报》、UFM100.3和《优1周》是这次演唱会的指定宣传媒体。