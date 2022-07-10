当美容院Spa股东 洪昭容：我还是有戏瘾

当上美容院Spa股东，本地女星洪昭容放话：我还是有戏瘾!

联系上洪昭容时，她劈头就说“哎哟，我们多久没联系啦？”语气非常亲切。

外形曾被赞酷似“张曼玉”的昭容是1993年凭《才华横溢出新秀》出道，签约成为电视台艺人后，拍了重头剧《双天至尊》《天使追缉令》《阎罗传奇》《妈姐情缘》等等，早在1999年约满离开新传媒，从事房地产经纪。

淡出娱乐圈23年，近年拍了网剧《路边歌王》、国产片《简单的婚礼》，以及翻拍的中国版《小娘惹》，《小》戏份不多，但演技在线，表现很亮眼。

“虽然离开很久，但我还是有戏瘾的，只求角色有戏演！”昭容笑说，现阶段拍戏，于她是戏瘾也是娱乐。

近年，她进军Spa美容业，成为两间酒店Spa的小股东，下个月将进军圣淘沙，又多一间，生意不错。

“目前在福康宁山一带、英国俱乐部内继续经营，因疫情来袭，另一间在乌节路地段的Spa已结束营业。”

打理Spa生意是门学问，会否自觉像商界女强人？“不会啦，其实我不用参与太多。”不过，昭容已加入前电视导演梁海强设立的艺人明星网购平台，跨刀好友，也算促销活动。

她已婚多年，另一半是基金投资人士，婚后膝下犹虚，但昭容看得很开：“就看上天安排，况且养儿防老早不流行了，不是有孩子的婚姻才圆满，人到最后靠的，不都还是自己？”

她笑说没孩子的已婚人士，说走就走、想花（钱）就花，日子无论怎么过，最重要是充实、平安、健康。

常与一群女星结伴做运动

难怪常在社媒上见到昭容与阿姐郑惠玉等一群女星结伴，骑脚车、登山、打球，都在积极运动，“早餐我吃的是水果麦片，很健康的！”昭容说。

她看上去不只身材没变、俏丽的五官像凝住岁月，问起养颜之道，她直言：“需要懂得适当时候放松，不要让自己活得那么累！”