夏克立友人怒控黄嘉千 制造家暴录音等5宗罪

（台北讯）黄嘉千和夏克立7月6日爆出婚变，正准备打离婚官司，黄嘉千透过律师坦承有此事，人在加拿大的夏克立对离婚一事没发表意见，友人却为他抱不平。

一名声称是夏克立好友的Naiyuan Lin，在面簿上传她和夏克立的合照，指控黄嘉千对夏克立冷暴力，并点出“经济能力悬殊”、“婚姻咨商强势”、“不帮忙澄清绯闻”、“疫情期间冷暴力”和“不照顾小孩”等5点，要帮夏克立平反。对此，黄嘉千经纪人电话未接，信息未回。

Naiyuan Lin说，夏克立在疫情期间回台湾隔离的时候，黄嘉千没去看他，也没有帮他准备任何东西，从检疫的住处到食物，连信用卡过期都不管。她指出夏克立在台湾就是“外配（外籍配偶）弱势”，钱都在老婆那边，而伴侣用人脉跟语言的强势，操弄他的一切。

该友人也爆料，夫妻俩去找心理医生跟婚姻咨商，黄嘉千嫌夏克立找的不够好，坚持要用她找的，却私下跟医生通过LINE联系，影响用药与判断，“那种药在加拿大根本禁用，她从医生那里知道所有病人的讯息，违背医病伦理，还可以为离婚官司作准备，比如制造家暴场景录音。”

夏克立曾经被报道上酒店，好友说，他在第一时间发现被约在酒店，就请老婆来护航，老婆明知道酒店事件是误会，却不立即澄清，造成入围两次金钟奖“最佳儿童节目主持人”的夏克立丢了工作。Naiyuan Lin还指黄嘉千在夏克立隔离后不准他回家住，让他手边没钱，要签“自愿分居”的文件才给他生活费。在Naiyuan Lin眼中，“夏克立全心全意陪伴小孩，但黄嘉千只会请课后班跟家教，还坚持要小孩待在台湾。”