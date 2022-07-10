周杰伦新专辑60小时进帐1700万 奥斯卡团队操刀拍MV

（台北讯）天王周杰伦新专辑《最伟大的作品》预购60小时破272万张，推估进帐3.6亿台币（约1700万新元），实体专辑首批5万张，预购7小时即也销售一空。

同名主打MV引发讨论，讲究的场景与道具及工程浩大的影像拍摄与后制，是由三家顶尖后制公司同步进行，共出动18名特效师，花一个多月才完成。制作团队包括荣获11座奥斯卡金像奖的“数字王国”，MV制作费高达1350万元（约63万新元），创周杰伦成本最高纪录。

MV中的时空之旅从周杰伦的一段钢琴弹奏开始，而这台钢琴来自巴黎旧货市场的寻宝，之前在周杰伦的巴黎创作纪录片中，可见到他发现这台钢琴时的惊喜，于是特别租借到MV拍摄现场。

钢琴要运进莎玛丽丹（Samaritaine）百货公司工程浩大，请来了大吊车将钢琴吊挂到顶层，再缓慢垂吊下来，费了一番功夫才让古董钢琴完美降落在莎玛丽丹百货的“穹顶之下”（Under the glass roof of Samaritaine）。

这是莎玛丽丹百货公司第一次外借给歌手拍MV，运用百货公司打烊后的9小时搭景、拍摄和拆景，时间相当紧迫，也仅借用两个晚上的时间来完成这部分场景的拍摄。

MV还到蓝色列车餐厅、凡登广场和圆亭咖啡厅取景，歌迷在欣赏MV的同时也饱览巴黎风光。去年10月在巴黎拍摄的这支MV，动员了很多法国当地的工作人员，总计20名临演和近50名幕后工作人员，合力完成拍摄。