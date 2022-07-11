何永芳有意朝幕后发展

本地资深艺人何永芳有意走向幕后，近来她忙于为恒顺慈善医疗中心筹划慈善晚宴，大半年前已开始策划节目，她接受《联合早报》访问时说，这两年疫情期间并没有停下来，随着疫情趋缓，本地渐渐开放，主持和晚会筹划工作越来越多，“我现在很享受幕后的工作，接下来会继续为一些晚会和活动做策划。”

为慈善活动学舞蹈

何永芳说，先前曾为恒顺慈善医疗中心主持健康讲座，双方因此结缘，后来她约两年前担任另一场慈善活动的主持人兼表演嘉宾，当时反响不错，“恒顺慈善医疗中心创办人看到之后，找我帮忙筹划慈善活动，我今年3月就开始策划了。”

提及这场慈善晚宴，她透露届时除了担任主持，还会载歌载舞，“我喜欢唱一些老歌，但这次想说不要唱太老的歌，现在我也在学舞蹈，到时会穿着旗袍献歌舞，希望能筹集更多善款。”当晚的演出嘉宾包括身兼主持的陈建彬、本地年轻歌手谢胜之等，谢胜之将演唱费玉清的金曲，整场演出约两个半小时。

何永芳有感而发地说，从来不会以年龄来限制自己能做什么或不能做什么，有了人生的历练，她现在知道自己喜欢的是什么，不会盲目地去做，接下来有意减少幕前的演出，专注幕后的活动策划工作，为此还聘请了助手，“这次晚会他们希望我能当主持，但我心里想要做的是策划的工作……我接下来会继续帮助慈善机构办活动。”

“恒顺再度起航慈善晚宴”9月23日（星期五）晚上7时半于康莱德酒店（Conrad Centennial）举行，欲知详情可上网：www.scm.org.sg或致电62916609或87833311查阅。

新剧邀约角色都是妈妈

何永芳今年接到两部本地剧邀约，两部剧都找她演妈妈的角色。

她说，其中一部的剧组找她时，当天她刚好在做直播，于是将直播的视频发给了工作人员，“我知道演我儿子的演员是谁，是个蛮帅的演员……他们（工作人员看过视频后）觉得我们看上去像姐弟，但我没有婉拒。”她透露，后来剧组认为不太适合，所以她最后没有参演。

至于另一部剧是否有拍成？她回道：“后来我觉得今年的工作重心还是放在筹划晚会上，这些都需要时间，我不想给自己太大压力。”

不过，何永芳透露明年将重返幕前，她已经接演了另一部本地剧，同样是演妈妈。她在受访时还回忆起两三年前拍摄一部本地剧的趣事，第一天到片场，剧中饰演她儿子的演员迎面而来喊她“妈妈”，她当下有些愣住，“我不介意演妈妈，但我自己的孩子才十多岁，儿子今年14岁，女儿17岁，所以当一个20多岁的男生叫我妈妈的时候，我一时转不过来，不过之后很快就进入状况。”