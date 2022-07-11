郑各评欲拍“后冠病时代”小市民故事

《亲家冤家做头家》口碑收视双收，监制郑各评表示欲拍“后冠病时代”小市民的故事！

《亲家》由视帝郑各评担任监制，无论方言还是华语版都受到欢迎，从同时段收视、粉丝见面会人头汹涌可见一斑，各评欣慰之余，受访向《新明日报》透露，希望拍后冠病时代民生哀乐故事。

“全球都受到冠病袭击，若有机会再拍方言剧，不应该避开冠病带来的经济重挫，反而可通过剧集，传递人们怎么应付冠病带来的棘手问题、如何以新冠病生活形态过日子，政府又通过什么样的经济配套一再出手支援小市民……”

反映老中青民情

很多观众认为方言剧都在主打“LKK”（福建俚语英语缩写，所谓“老人家”）族群，各评认为，反映后冠病时代的社会写实剧，老中青族群都能感同身受。

涌动各评内心的创作方针，或也是普罗大众的心声，不过，方言剧由通讯及新闻部（MCI）主催，各评表示，接下来的方言剧“也必须了解MCI的方向与意愿是什么，希望制作《亲家2》还是打造全新的故事，我们都遵从指示，不过，从《亲家》受欢迎程度来看，确实可做。”

望邀许绍雄参与

之前拍方言剧，各评曾邀“欢喜哥”许绍雄参与，但因冠病隔离档期受阻，只能作罢，若再拍方言剧，希望也能找这名好戏之人跨刀，“一说起方言（广东话）对白就是他的强项了。”

肖像被盗用忙打假 考虑设健身院

或许人怕出名，见到他在社媒上“卖”日本草本精油，声称“坚持用了两周，新头发就长出来云云”，各评立即打假，在社媒郑重澄清，之前有朋友传了一账号，好奇问他：“是不是你？”一看，又是假的，再次打假！

之前，各评的肖像被某网站盗用，在“卖”健康辅助品，说是吃了可以壮大“老鼠肌”，增肌变大只佬，他没想到自己苦心练出的六块腹肌居然成了骗子眼中的“饵”，也气得跳出来打假！

“最近‘假’事好多，假代言、假账号，来历不明，一假再假，幸亏有人来通报，侦查账号也不容易，希望网民放亮眼睛，提高警惕，分辨真伪，千万别上当！”

其实，除了台前幕后工作，各评于冠病来袭前，透露考虑设立健身院。

他热爱健身，圈内也有一票爱健身的同好，但估算一下健身院经营成本，单是健身院的租金已不低、室内健身器材也会花一大笔，还必须保养与维修，他盘算着：“开健身院不能只做早上9时至傍晚5时（上班时段），必须照顾健身者需求，延长营业时间，如此一来，请轮班员工更是头痛的问题！”他曾深究其可行性，嘴边嚷说充满难度与挑战，投入压力很大，但各评不讳言，设立健身院是其目标之一，会否履行，或许在等待适合的契机。