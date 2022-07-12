张艺谋爆半价急售豪宅 网猜：出事了？

（综合讯）中国名导张艺谋近日被中国媒体爆出他准备售出位于无锡的湖边豪宅，甚至标明“急售”，售价低于一般市场行情，遭网友疯狂猜测是否急需资金。

张艺谋曾执导《大红灯笼高高掛》和《红高粱》等多部知名电影，并多次担任大型运动赛事闭幕式演出的导演，在国际间享有极高的知名度。

据中媒报道，张艺谋在无锡购买的独栋别墅，名为湖玺山庄，该别墅占地面积317坪（约1.2万平方英尺），建筑面积218坪（约7723平方英尺），内部建筑是地上两层楼外加一层地下室。豪宅近日突然挂牌出售，开价3500万人民币（约733万新元），还特别强调是“急售”。

以市价来看，这栋房子可说是低价开卖，因为该区最便宜的毛坯屋最低也是从3500万人民币起跳，若再加上装潢最高可卖6000万人民币（约1256万新元），所以张艺谋的豪宅可说是半价出售。

张艺谋房子当年装修花了约500万元（约105万新元），岳父母和他们一家人同住，客厅挑高采楼中楼设计，还有旋转楼梯、欧式沙发、水晶吊灯、欧式落地钟等气派装潢，华丽得就像皇宫。

根据房仲表示，客户来看这套房子“只能看，不能摄影或拍照”，深怕屋子的隐私外流。至于张艺谋为何急出售豪宅，背后原因引发网友疯猜，不少人猜测他资金周转出问题，纷纷留言：“是不是电影停拍了需要资金？”、“感觉是被盯上了”。