来新挺爱儿NFT创作 伊能静笑称：我儿是老灵魂

伊能静人在狮城，推介20岁爱儿庾恩利打造的近100幅精美NFT（限量非同质化代币）艺术作品！

提起目前生命中最重要的两个男人，她幽默比喻老公“宠我如女儿”、爱儿“思想装了个老灵魂！”

来新出席NFT座谈会的伊能静，因行程匆忙身体微恙，在本地香格里拉酒店接受《新明日报》独家访问直呼：“我好像有近20年没来新啦！”

唤起的回忆很欢乐，她说：“一下机我就特别兴奋，这里感觉就像我的出生地啊！你想我16岁出专辑就跟着刘大哥（刘文正）、巫启贤表演，一年来新六七次……”

提到儿子恩利设计的NFT作品，伊能静分析：“他无论雕塑或绘画都有个特质，就是作品的眼睛没有聚焦的！他一直觉得眼睛是灵魂的入口，不希望把眼睛填得太满，希望观者可把自己代入，进行人与人之间的深层对话……”

最年轻的创作人 无意走向幕前

恩利是NFT创作团队的美术总监，团员一共16人，在云端创作；自去年7月开始进行，前后一年多，原本画了99个原型，整个NFT团队大概创作了300多个作品，图绘层次很多，反复修改润饰，放眼创作队伍，20岁的恩利是当中最年轻的创作人！

NFT画作形象融入了谁？伊能静笑说：“有我也有他，我既是他妈妈，也是他很重要的朋友，儿子看到的我是活在舞台上、很靓丽，我又是比较公主型，穿的衣服、做的装扮都是比较华丽的，可能给他带来影响……”伊能静忆述，恩利从小性格就很细腻，是个喜欢窝在衣柜一角的独特小孩。

“你看！”受访时，伊能静随手出示她手机内恩利的艺术作品，有她穿上的草莓音乐节舞台服、雕塑、虚拟歌手，“恩利的设计装着一个老灵魂，不太像他这个年纪……”

身为母亲，最满意爱儿创作的哪一系列NFT? “我最喜欢他的阴阳对立系列，有修女与吸血鬼、孙悟空与白骨精、天使与魔鬼，这种对立感就是内在的两个自我，常有抗争，更多呈现的是一个人内在的二元性。”

但伊能静眼中的恩利，是个很认识自己，冷静、温柔，不愤怒、不对抗，情商很高的学霸。

“面对媒体对他发出非常不好的声音，他表现得非常平静、稳定。”

儿子惹非议，身为母亲难过吗？

“刚开始时会！恩利从小就活在我们父母的光环下，承受很多压力，家庭不完整，我跟他提出来，意外听到他说，这已是个既定的事实，既然已成事实，就不会去抗争，而是跟它和解。非常懂事。”

尽管背着星二代光环，恩利对幕前兴趣不大，并没渴望“被喜爱”的欲望，“他不是一个会服从的人，他更想拥有独立的思考，不想小心翼翼做人。”

创意无限的恩利将打造虚拟歌手，把自己的音乐结合伊能静的声音，注入虚拟歌手身上，9月份推出。

伊能静在新加坡出席NFT座谈会。(网络）

恩利的NFT作品。(受访者提供）

恩利的NFT作品。(受访者提供）

为六岁爱女 婉拒片约

刚跟谢霆锋、邓紫棋担任《中国达人秀》评审的伊能静，现阶段为儿子恩利完成梦想，当NFT社群的守护者。

除了综艺节目，会否接拍中国剧？

“我暂时不会拍戏，因为我先生拍戏，如果我也拍戏，那么我女儿小米粒就没人照顾。”

这次为恩利出国一个半月，秦昊恰好没拍戏，就负责照顾小米粒。

“小米粒很粘我，之前有古装剧找我，三个月在横店，想到女儿，我推了。”

说起6岁小米粒，伊能静洋溢母爱光辉：“巨蟹座女孩，很贴心，非常爱唱歌、也爱表演，爱跳舞……”

但伊能静不会让小米粒上节目，“要上学，也要考虑孩子的安全，让孩子活在指指点点中没有必要嘛。”

提到秦昊，伊能静脸上抹过一丝娇俏：“他挺惯我的，像我这次需要出国，从纽约、三藩市、洛杉矶、新加坡、明天又回三藩市、然后去巴黎、英国……他从来不过问，对我就是很包容，让我做自己，他有时真像个爸爸，不浪漫、不会买生日礼物，也不会甜言蜜语……”说时出示秦昊的微信录音让记者听，笑说“他说想介绍NFT，但连NFT都不会讲……”

对于哥哥的NFT画作，小米粒对他更是充满仰视的崇拜感……

有关恩利的NFT画作详情，可浏览theirsverse.com