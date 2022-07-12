10月携双亲游迪拜 李佩芬为父备八种药

疫情松绑，双语天后李佩芬10月带团飞迪拜，携双亲随行，为七旬父备8种药。

“终于能出国了！”佩芬星期一（7月11日）开心地告诉《新明日报》，实体歌台恢复，她陆续有邀约，但坦言盛况不比疫情前，往年农历七月主持30台，今年因参与好几个国庆社区主持表演，与歌台活动一起算才“凑”足20台，“恢复不到从前了！”她叹。

10月出国估计得推掉四五台，但带团不只工作，也是李家欢乐游，佩芬的父母亲，还有舅舅等都将会合飞迪拜。

佩芬说：“爸爸也70岁了，很庆幸他没有三高，健康OK，但他容易晕机、走久脚力不好、我还担心他感冒、盲肠炎，爸爸比较需要照顾，这些小毛病都得小心，要随身准备七八种药。”她最近才因父亲有白内障陪他去医院。

个性阿沙力的佩芬是个孝顺女儿，个子娇小的李妈妈常陪伴在侧，“台主欠歌酬时就得妈妈出马，好言劝对方还钱。”

由于实体演出恢复，佩芬一周仅直播两次，带的货品中，反应最热烈的还是榴梿：“像猫山王，一小时就可卖出8000元。”

她外形靓丽、口齿尤其伶俐，典型巴掌脸的她，演出网剧《宫逗攻略》造型亮眼，对白说得很溜，什么时候再接拍戏剧？

“演戏与当歌手是两回事啊。”她若有所感，自嘲个性“放不开”，“在镜头前可能做不到忘我”，尤其角色戏份若需要卿卿我我，亲热勾引，她很担心自己胜任不来，还是做回主持歌手好。

“但若有人看得起，角色又适合我，我当然乐于接受。”