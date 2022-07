娱乐吃瓜：小兵立大功？揭黑马韩剧《非常律师禹英禑》爆红秘辛

下半年度的黑马韩剧出现了?

在知名度不高的电视台播放、没有“大咖”演员参演,也没有未演先轰动的原著加持……韩剧《非常律师禹英禑》(Extraordinary Attorney Woo)开播至今才2周,短时间内却以强势黑马姿态收获了收视率、网络讨论度及观众口碑。

故事讲述患有自闭症的禹英禑,来到大型律师事务所后面对法庭内外的各种挑战与成长。虽然自闭症相关的题材屡见不鲜,但《非》胜在没有丝毫说教的沉闷感,反而有着夏日汽水般的爽快。

小兵立大功?或许在随zaobao.sg了解《非》的一些幕后制作秘辛后,你会发现这来势汹汹的“小兵”或许并不“小”。

小电视台的爆款之作?其实大有来头!

《非》制作精良,剧中的动画也是看点之一。(图/互联网)

《非》在韩国的ENA电视台播映,该电视台在《非》走红之前不仅在海外的知名度为零,就连韩国观众都笑说“原来有这家电视台啊!”ENA是韩国电信公司KT旗下的有线台,覆盖面不算广,第一集仅有0.9%的全国收视率。但随着剧集的爆红,收视率翻倍成长,第四集更创下5.2%的纪录,让《非》被封为ENA的“开台功臣”。传来收视捷报后,制作公司AStory更是因电视剧的热播,4天内股价便上涨了37%。

实际上,《非》却让观众看到了电视台的规模并不直接等同于作品的质量。有韩国网友爆料称,《非》的制作费高达200亿韩元(约2100万新元),这对于16集的作品而言是相当大手笔的。剧中,女主角禹英禑是个热爱鲸鱼的女孩。除了房内、随身的物品都有鲸鱼,制作组还重金打造了女主角内心世界的鲸鱼特效穿插在剧中。她思考时、行走时、静默时……观众都能看到鲸鱼的一路陪伴。一帧帧制作精良的奇幻特效不仅画面优美,也让观众更能从主角的视角融入到她的世界里。

朴恩斌饰演的禹英禑非常讨喜。(图/IG)

除了敢烧钱,制作组也很“敢等”。女主角朴恩斌(Park Eun-bin)近日在接受韩媒访问时透露,她一开始是拒绝这个角色的:“我认为这是个很好的作品,但也是个我没有自信可以演好的作品。”因此,去年她同时接到《非》与《恋慕》两本剧本时,她选择了后者。但导演刘仁植和编剧文智媛却坚定朴是他们心目中最完美的禹英禑人选,非她莫属。一年间,他们不停地给她寄剧本,并持续等待着。这样的诚意让朴下定决心出演,才有了观众现在所看到的禹英禑。

制作组找来韩国纸艺家打造出可爱的鲸鱼动画。(图/推特、互联网)

另外,基于剧中的鲸鱼画面不少,为了让动画更加生动有趣,制作组更找来韩国纸艺家徐英打造出可爱的鲸鱼动画。制作组以纸艺家所制作的鲸鱼纸艺造型为基底,再透过电脑软体3D建模。不少观众知道制作组的“秘密”后赞叹难怪动画如此逼真可爱的原因竟是这些动画都有“原型”。

主演都名不见经传?其实都非泛泛之辈!

(左起)姜泰伍、朴恩斌及姜其永。(图/面簿)

不熟悉朴恩斌的观众或许不知,这个才29岁、看似“横空出世”的演员其实已有26年的戏龄了。以童星出道的朴恩斌,在《红豆女之恋》《武人时代》《Dream High》等作品中饰演主角的年幼时期。成年后的她透过《求婚大作战》转型成“成年女主角”,随后的《青春时代》《Stove League》《你喜欢布拉姆斯吗》《恋慕》都有不俗的口碑。

相较于朴,男主角姜泰伍(Kang Tae-oh)对观众来说可能更加陌生。他过去的作品都以配角为主,一直到2019年演出《朝鲜浪漫喜剧-绿豆传》反派男二一角才取得了较多的关注。随后,他参与的《Run On》尽管没有大爆,但在剧中与少女时代的秀英组成的“副CP”却获得不少观众的喜爱。可惜的是,《非》或许是姜入伍前的最后一部作品。他受访时强调,自己并没有带着“入伍前最后一部作品”的心情来拍摄,沉浸在角色中的他甚至说,自己对要去当兵这件事还没有什么真实感。

“暖男上司”姜其永(左)与女主角禹英禑的好友朱玄英。(图/面簿、IG)

魅力十足的主演还不够,相得益彰的配角们让这部剧更显迷人。其中有着“最强绿叶”之称,被韩国观众赞叹“演什么像什么”的姜其永(Kang Ki-young)也凭借暖男上司的角色出圈。除了自然的演技,他还发挥了不少的即兴台词,让角色更加生动出彩,存在感丝毫不输男女主角。熟悉韩剧的观众可能会认为姜其永“很眼熟”,《金秘书为何那样》《Oh我的鬼神君》《举重妖精金福珠》等剧中他都是幽默搞笑的配角。这次以知性形象出现在观众面前,观众不仅不觉得突兀,还好评如潮。

值得一提的还有剧中女主的好友“董格拉米”。提到这个古灵精怪的角色,不少观众都会联想到她与禹英禑可爱逗趣的打招呼方式。而朴恩斌在采访时就透露,原先剧本的台词是“董董格拉米,禹英禑英禑”,但朱玄英却提出“禹 to the 英 to the 禑,董 to the 格 to the 拉米”的独特想法,才衍生出后来观众所看到的版本。朱玄英尽管在演戏这块是新人,但在综艺方面却已经收获满满。她以节目“SNL Korea”拿下今年百想艺术大赏的“女子综艺奖”。

随着故事情节的推进,编导巧妙地引导观众走入弱势族群的世界。我们心领神会到编导想要传达的,进而去反思过去的自己是否也有过这些偏见与歧视。或许《非》所立下的功不仅是可量化的收视成绩,而是在观众心中所播撒下不可量化的善良种子。

《非常律师禹英禑》每逢星期三和星期四在Netflix播出。