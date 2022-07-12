韩星为诈骗集团工作 媒体挖出是FTISLAND前成员

（首尔讯）韩媒《MBN新闻》星期二（12日）爆出知名偶像团体出身的30几岁男演员“A”因生活拮据，去应征高薪工作，上班后才发现竟然是当电话诈骗集团的车手（中间人）。

A拿到600万韩元（约6454新元）后过意不去，上个月16日主动到警局自首。韩媒“THE FACT”挖出A是乐团“FTISLAND”的前成员，但没有公开A的身分，已退团的吴元斌（Oh Won-bin）、宋承炫(Song Seung-hyun)和崔钟训（Choi Jong-hoon）都成为网友的讨论名单。

据报道，A上个月16日带着收到的钱，主动到京畿道骊州警局报案，供称自己是诈骗集团的共犯，坦诚因为帮电话诈骗集团收钱，从受害人那里拿到600万韩元。

京畿南部警局经济犯罪搜查队以涉嫌诈欺罪名，将A立案调查，并透过受害人的证词，逮捕三名诈骗集团共犯。

2007年出道的FTISLAND由主唱李洪基（Lee Hong-gi）、贝斯手李在真（Lee Jae-jin）、鼓手崔敏焕（Choi Min-hwan）、队长崔钟训（Choi Jong-hoon）、第一代吉他手吴元斌组成。吴元斌2009年退出后一直鲜少在荧光幕上露脸，2015年拍完电影就去当兵，星途载沉的他去年12月宣布结婚，娶了17岁时就认识的老婆，今年1月升格当爸。

崔钟训2019年3月卷入胜利的淫片群组遭解约，他去年11月刑满出狱，等同退出演艺圈，不符合演员条件遭排除。接替吴元斌加入的第2代吉他手宋承炫则是2019年12月约满退团，同样将重心转往演戏，2021年1月退伍后，陆续复出开见面会，最近接演BL剧《Oh!我的助手大人》，本月31日还将到日本宣传，看起来经济上还过得去，网友也纷纷推测A是吴元斌的可能性比较大。