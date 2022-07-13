黄嘉千爆“脖有抓痕”忧安危跨海求救 去年在加拿大报警

（台北讯）黄嘉千与夏克立16年异国婚姻触礁，预计暑假过后对簿公堂，双方友人接连跳出来控诉对方诸多罪状，如今传出黄嘉千担心自身安危，在加拿大时曾打电话向友人求助，返台后更管控家人行径，不许任何人和夏克立有联系。

黄嘉千宣布与夏克立离婚，称此决定非常艰难，对于占用社会资源深感抱歉，其好友窦智孔在第一时间发文暗骂夏克立“垃圾”，郎祖筠也透露女方友人“手中有证据”，只是忍着不发。不过夏克立友人反指控黄嘉千5罪状，指控她逼签自愿分居文件、制造家暴录音，在舆论上暂时处于不利状态，不过黄嘉千面对这些指控似乎不受影响，近来照常排练舞台剧，心思仍放在工作上。

如今传出黄嘉千曾遭夏克立家暴，脖子有抓痕，夫妻彻底决裂。黄嘉千好友窦智孔日前曾在面簿发文“在感情的世界里，再怎么情绪失控都不能有伤害对方的行为”，如今看来似乎也呼应此事。

根据台湾《镜周刊》报道，黄嘉千是去年12月在加拿大报警，当地警方到场要求夫妻分居，接着夏克立向加拿大法院提告并诉请离婚。今年3月黄嘉千也跨海委任律师赖芳玉诉请离婚，并带着家人返台。

据报道，士林地院做出裁定同意黄嘉千离婚请求，不过夏克立向加拿大法院控诉黄嘉千未经同意就把家人带回台湾，明显违反《海牙国际公约》相关规定，此外还控制家人行为，严禁与他有任何联系，饱受骨肉分离之苦。不过有另一说是黄嘉千饱受生理与心理折磨长达4年，在加拿大时还担心自身安危，打电话向友人求助，甚至申请类似保护令的文件，夏克立无法轻易接近。

窦智孔日前在面簿写下：“下课粒，不是助理，因为，他是垃圾”，被外界猜测是暗讽夏克立，虽然事后解释“朋友家的狗咬人了，单纯上来抒发罢了”，但被认为案情不单纯。

夏克立2012年曾在节目中透露钱都在黄嘉千那里：“哪天离婚了，我整个人生岂不是赔惨了？”但主持人反亏：“你不是在加拿大有投资股票和房地产吗？哪天吵架了不怕没地方住。”