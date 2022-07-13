男团偶像参与电话诈骗自首 警方考虑“找他当防诈骗大使”

（首尔讯）韩媒爆出知名偶像团体出身的30几岁男演员因生活拮据，应征高薪职位，上工后才发现工作内容是电话诈骗集团的车手，他拿到7000新元后过意不去，6月16日主动到警局自首。韩媒起底，他是乐团F.T. Island的前成员，但没有公开其身份。已退团的吴元斌（Oh Won-bin）、宋承炫（Song Seung-hyun）、崔钟训（Choi Jong-hoon）都成为网民的讨论对象。

宋承炫稍早在社媒贴出新闻截图说“我现在正在拍戏，过得好好的”，要粉丝放心。

男偶像的经纪公司向媒体澄清，报道的内容部分有出入：“A确实是透过朋友的推荐找到工作，但经济上有困难这点并不是事实，他总共只做了4天而已。对方在公告中谎称是有名的基金公司，因为疫情下以非面对面的方式面试，他到了公司第2天就觉得事有蹊跷。电话诈骗公司请他跟无法以现金转帐的投资人收钱，他一收到受害人的钱就觉得不对劲，所以没有拿回去原来的地方，马上前往警局。多亏了他才能逮到电话诈骗集团，阻止了（受害人）损失。”警方与受害人都很感谢A，“警方还提议要请他当防止电话诈骗宣传大使，现场气氛很温馨。”



据韩媒报道，男偶像上月16日带着收到的钱，主动到京畿道骊州警局报案，供称自己是诈骗集团的共犯，是上工后才惊觉是诈骗犯罪，所以立刻到警局自首认罪。京畿南部警局经济犯罪搜查队以诈欺嫌疑，将他立案调查，并透过受害人的证词，逮捕3名诈骗集团共犯。

韩媒透露向警方自首的男偶像是F.T. Island前成员，后来转往戏剧圈当演员，退团成员因此成为讨论焦点。2007年出道的F.T. Island由主唱李洪基、贝斯手李在真、鼓手崔敏焕、队长崔钟训、第1代吉他手吴元斌组成.吴元斌2009年退出后一直鲜少在萤光幕露脸，2015年拍完电影就去当兵，星途载沉的他去年12月宣布结婚，娶了17岁时就认识的老婆，今年1月升格当爸。

接替吴元斌加入的第2代吉他手宋承炫2019年12月约满退团，同样将重心转往演戏。他2021年1月退伍后，陆续复出开见面会，最近接演《Oh! 我的助手大人》，31日还将到日本宣传，看起来经济上还过得去。他稍早在IG贴出新闻截图，附注“不是我，请不要担心。”留言：“我现在正在拍戏，过得好好的。”

退团成员还有2019年3月卷入胜利的淫片群组遭解约的崔钟训，他去年11月刑满出狱，等同退出演艺圈，不符合演员条件遭排除，网民纷纷推测嫌疑男是吴元斌的可能性比较大。