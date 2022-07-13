孙艺真在家喂玄彬吃什么 6张图引韩国人妻明星纷赞好

（首尔讯）40岁韩国女神孙艺真（Son Ye-jin）与39岁男神玄彬（Hyun Bin）今年3月举行世纪婚礼，4月飞往定情地美国度蜜月2周，孙艺真6月宣布当妈，一连串喜讯乐翻全球粉丝。怀孕中的孙艺真没有闲着，洗手作羹汤抓住玄彬的胃。

她日前在社媒秀出多道手作料理，精湛厨艺引来宋允儿、李珉廷、李贞贤留言赞叹，网民也羡慕直呼“玄彬很有口福”。

孙艺真升级新手人妻，料理实力大跃进，她贴出披萨、汉堡、辣牛肉汤、饭卷、炖鱼、小鱼干花生等6道菜，写道：“最近常常做以前不做的料理……第一次接触的料理（成果）还蛮像样的时候，就会觉得非常欣慰。所有很会做菜的人都很厉害……”

孙艺真的好手艺让粉丝隔着萤幕垂涎三尺，叮咛“姐姐多吃点，现在是2人份”.她的“人妻前辈”也纷纷留言，宋允儿称赞：“令人叹为观止，一定很好吃……”李珉廷抢着报名：“什么时候要做给我吃？”李贞贤则回：“哇！想快点吃到……”

玄彬与孙艺真“做人”大事备受关注，孙艺真5月时分享遛狗照，小腹疑似隆起，怀孕传言甚嚣尘上.她6月在社媒亲自宣布：“有新生命来到我们身边了，虽然现在还晕头转向，但在担心与激动之中，每天都感受到身体的变化。”小俩口婚后3个月传出肚皮有喜，让粉丝激动不已，纷纷猜测是蜜月中怀上的。