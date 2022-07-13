宿舍无枕头床单 黄俊雄叹：走出舒适区

飞纽约当学生，为演技进行大补贴，阿哥黄俊雄日上10小时演技课，到学生宿舍惊见无床单、无枕头，笑说：“终于了解到什么是走出舒适区！”

人在纽约的俊雄接受《新明日报》访问时透露：“我星期一到星期五每天都在上课，12时多开始直至晚上10时，你问我上课有什么难度？上课时就去享受、体验，把之前学的东西放下，寻找新的刺激。”

问起当地衣食住行，俊雄很简单形容，“嘿嘿，当学生，衣服也不会太花俏，就是基本的生活，一开始来到宿舍有点吓到，无床单、无枕头，什么都没有，当时纽约时间晚上10时30分，也没有超市可购物，终于了解到什么是走出自己的舒适区......”放眼周遭同学，都是10多岁至20多岁，有美国人，也有国际学生。

出国进修需做什么准备？俊雄表示只须放下之前的身段，重新回返校园当个学生，再重新认识演戏、重新体验不一样的东西。

有《联合早报》读者在“观众大声说”栏目留言说：“本地视帝视后多的是，还有不少资深演员，跟他们学演技都学不完，黄俊雄何须老远飞到纽约去上演艺课？”

对于读者不解黄俊雄为何“舍近求远”，经理人代回应：“学习是无止境的，相信如果时间允许，很多艺人都会这么做。”

黄俊雄则以“刺激”与“成长”形容自己飞美心情，“我飞来纽约修读的是演员训练班，四个星期课程，主要的目的是为了进修，提升自己，重新认识自己，放下之前的生活，我觉得人生的旅途应该有更多体验、更多刺激与更多成长。”

称整个旅程很刺激

被问及一个月的演技进修课程够吗？

“一个月的课程，一般学生就会由没有经验到有经验，而我就是那个比较有点经验、有年龄的，我觉得还是有很多东西可以学习的，但因为时间限制，无法上更长的课。”

俊雄认为，不只在校园，纽约有很多音乐与戏剧演出，浸淫其中，更可以感染环境带来的艺术气息。

“整个旅程其实是一个......怎么说呢？容易受到刺激，也非常容易感应，但同时又是很冷静的一个体验，就是跟自己生活，观察身边的人事物，非常专注，不像在新加坡，有工作有家人，在纽约可以真正的好好体验这种自由，时而也有点无助。”说到“无助”时，俊雄的语调骤然变轻。

某程度上，这也是俊雄学习更认识自己的过程。

周末当旅客

俊雄在IG上表现活跃，时不时贴文，对此他笑说：“周末就当旅客，到处感受一下整个纽约，IG分享的都是我在周末做的。”

人在纽约已10多天，俊雄开始认识同学，认识新朋友，感觉也是蛮特别的，对于自己对环境适应能力快，俊雄还挺惊讶，“我深切感受到大城市的活力与氛围，修读的是演戏班（会上导演课吗？）没想过当导演，但喜欢看的戏蛮多元化，中国、西班牙、意大利、东欧，不同类型的戏都会看......”

新剧验收演技？

飞向更远的天空，只为扩大视野，学习无边际，俊雄只叹“时间不够用”，一个月很快过。

据悉，俊雄已有新剧邀约，莫非一回新就能验收其演技？经理人坦言确实已有新剧在谈，只是现阶段仍未确定。