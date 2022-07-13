赖宇涵当创作歌手 新歌盼成婚礼主打歌

签约黄韵仁、小寒的齐天音乐学院（Funkie Monkies），Ah Boy赖宇涵当创作歌手，创作新歌“Yes I do”，戏言希望成为婚礼主打歌！

这名会演戏、能歌善舞、能编剧又能导的赖宇涵，心中有个音乐梦，在新马陆路启动VTL期间，赖宇涵与“齐天音乐”团队一起创作、发行新马抗疫励志歌《等你回来》，歌词写着：“还在等customs打开，满怀期待，记得护照要chop多几次，才够痛快......”

调侃打油情况，也在宇涵那首《等》中活灵活现：“多久没打油，以往风雨不改，坚决越过大海，为了节省几块......”写出新马往来因疫情卡关，自嘲中夹带苦涩无奈，至今吸引近50万人浏览，水温测试创佳绩，令他更有信心力闯乐坛。

宇涵告诉《新明日报》：“我不是科班出身，算是半途出家，做音乐一直是我的梦想，但被现实打败的我只能当谐星（搞笑），跟Eric（黄韵仁）老师谈了之后，觉得或许我的强项在于叙事，可以另一种方式呈现音乐，让故事画面搭配歌曲......”

宇涵先前发表过的歌曲不少，包括《傀儡》、《感觉心跳为爱情喝彩》、《保佑保佑》等，他说：“我希望自己写的歌都能带出一些讯息，无论生活或感情上的，但不涉政治。”

对于宇涵，齐天音乐学院掌舵人黄韵仁赞对方很聪明，一点就通，宇涵对生活、生命都拥有非常独特的视角和感悟，可供塑造成一个创意十足、与众不同的创作歌手；小寒则认为“谁的心里都有一首歌。只要有人指导，谁都能写歌，宇涵也不例外。”

与齐天音乐合作，发言最幽默的是宇涵的老板，也就是《金刚媒体》的掌舵人李国煌，他说：“宇涵可以与Funkie Monkies合作也是一种缘分。因为King Kong（金刚）和Monkeys（猴子）本来就是一家人！”

签约当创作歌手，宇涵先是花了一个月时间创作新歌“Yes I Do”，由衷表示这是他音乐创作以来最满意的一首歌，抒情、浪漫夹带甜蜜，“如果这首歌能成为新人结婚必点歌曲，再请我去唱就好！”

他曾以暴牙菇形象代新人完成“求婚任务”，甚至见证婚礼，或因此引发创作灵感。

求婚歌之外，宇涵创作的另一首歌曲《做什么》带电音节奏，音乐节拍倾向洗脑神曲，属于一听就能令人“摇头晃脑”类型，当中副歌“做什么、做什么”以客家方言唱出，特别逗趣。对此，宇涵有他的用意：“希望让《做什么》主攻夜店，哈哈哈。”

“暴牙菇”形象贺岁？

金刚媒体将赶拍2023年贺岁片向观众拜年，除了阿哥国煌、辉哥、马国男星林德荣等，身兼贺岁片编剧的宇涵也将轧上一角，据悉，贺岁片将于马国取景拍摄。

由于宇涵一手打造的“暴牙菇”谐趣网红形象红爆马国，在明年的贺岁片，导演会否动起“暴牙菇”脑筋，让宇涵以“暴牙菇”形象登上大银幕？宇涵会否让“暴牙菇”通过贺岁片曝光测水温？具体细节仍有待稍后确认。