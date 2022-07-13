娱乐吃瓜：公司旧楼拆除 戚玉武开金口唱“有相聚有分离”

新传媒新剧《黑天使》日前在荷兰村某韩国餐馆拍摄郑惠玉、戚玉武、陈丽贞、何盈莹和崇喆用餐的剧情。剧组开放让媒体探班，zaobao.sg 访问戚玉武、郑惠玉和何盈莹谈谈拍摄点滴。

剧组在韩国餐馆内拍摄。（《联合早报》照片）

戚玉武家中首次有电视机

戚玉武在剧中挑战精神变态角色，并第一次和阿姐郑惠玉合作，他受访时说：“来新加坡20多年，终于有机会和阿姐演对手戏，也算是圆了一个梦，没有遗憾了。”

他赞阿姐是个认真又敬业的演员，“她在现场就是一个阿姐，照顾着大家，让大家在好的环境下工作，戏里戏外都很有气场很有爱心，会迁就和帮助工作人员。”

戚玉武和太太白薇秀几经波折终于搬进新家，他在社交平台上透露家中第一次买了电视机，“主要是因为孩子长大了，到了我可以跟他们一起唱卡拉OK或者打游戏等的阶段，这些是他们会接触到的，也可以是我们家庭生活的一部分。”

谈及新传媒加利谷山旧址近日动工拆除，戚玉武言语间透露着不舍，但也觉得人生中凡事皆有时，他还即兴哼了两句，想听他的歌声，快点击看视频。

郑惠玉首次挑战演律师

阿姐郑惠玉首次演律师，她说：“我觉得很有挑战性，穿上律师袍感觉很帅气。”但她也有些忐忑不安，“因为有很多专业名词，加上我对这个行业不是很了解，所以需要恶补，我拼命做功课，把剧本看得滚瓜烂熟，让自己进入状况。”

阿姐的“行山友”陈凤玲最近宣布不续约并转换跑道，问阿姐这些年来是否也有过这样的念头，她思索了一下回答：“我倒没有想过，早期拍戏拍得很累的时候，曾想过这份工作可能不适合我，但我除了演戏什么都不会啊哈哈哈。”

戚玉武和郑惠玉在新剧中有不少对手戏。（《联合早报》照片）

何盈莹希望树立好榜样

何盈莹饰演千金小姐，在剧中和崇喆是一对情侣，“我们的年龄相仿，所以默契还不错，我还蛮期待看到拍摄成果的。”

她还自爆一直很欣赏崇喆的女友陈一心，笑说：“跟崇喆合作后，我就可以去一心的社媒账号留言赞美她，不用担心她觉得我很奇怪哈哈哈。”

新剧名为《黑天使》，甜姐儿何盈莹是否有不为人知的黑暗面呢？她答得老实：“我觉得是人都会有这一面，只是看你有没有表现出来，但我是会克制自己，我知道看我的戏的观众很多都是年纪比较轻的，所以我希望能当一个好榜样。而且有时候其实只是自己心情烦躁，也不一定是别人让你不开心。”