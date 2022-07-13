《咒》登Netflix全球十大 却被中国网民狂洗1星负评　

由柯孟融自编自导的台湾恐怖电影《咒》，被誉为台湾最恐怖的电影，不仅在台创下800万新元票房，更跻进串流平台Netflix全球电影排名第8。

根据FlixPatrol12日的数据统计，《咒》在Netflix台湾、日本、香港、新加玻、印尼、越南稳坐观看排名冠军，全球总排名挤进第8，创纪录写下台湾电影在Netflix播出的最佳成绩。

在刚结束的台北电影节，高英轩以《咒》拿下最佳男配角，女主角蔡亘晏则入围影后电影也拿下最佳行销奖。除了上半年在台湾拿到票房的佳绩外，它如今在国际平台上架，更是在全球引起话题。高英轩直呼：“海外粉丝很厉害，都能找到我们的IG。”

不过在中国豆瓣电影评分网，影片评价却不断下滑，有网民开骂剧中诅咒设定“太晦气”，竟狂刷1星负评，让高英轩气炸，在微博开呛：“放心，不是看正版的，连晦气都不是正版的。”

高英轩以《咒》拿下台北电影奖最佳男配角。（互联网）

《咒》在豆瓣网从原本的8.7分掉到只剩6.8分，中国网民评价：“恐怖倒不是那么恐怖，晦气倒是真的挺晦气的”“一惊一乍又装神弄鬼的怎么还诅咒无辜群众”。不少人觉得片中透过咒语将灾祸分出去的设定让人觉得自己也被下咒，让电影相关新闻也纷纷登上微博热搜。不过由于《咒》目前并未在中国上映，因此大部分评分网民极有可能是看盗版。

看不下去《咒》被酸民恶意洗负评，不少中国网民留言力挺：“自己过的不好来怪电影晦气……莫名其妙”“支持，当年看《午夜凶铃》时怎么没人说晦气”。

导演柯孟融一手打造《咒》，从筹备到上映耗费了5年的时间，当他得知作品才登上Netflix短短数小时，就在多国引起强烈的回响，甚至创纪录成为首部Netflix全球排名前十的台湾电影，感到受宠若惊：“身为导演，作梦都没想过，总觉得是在平行时空发生的事，感谢所有的爱、所有的一切。”

《咒》在台湾上映后口碑票房双赢，但柯孟融一度很担心外国人会无法理解当中的宗教元素或是恐怖布局，没想到在Netflix上映之后，从网民的解析或反馈中看出，对他们而言从未接触的东方元素，反倒大大加深其在电影中的神秘感。另外导演也提及未来，可能会做互动式音乐会电影原声带，并规划户外场地活动，让粉丝可以近距离体验，预计会有各种真人表演。