相隔一年半回新录节目 庞蕾馨感动得想哭

相隔一年半回新录节目，庞蕾馨有点想哭。

本地演艺圈是孕育庞蕾馨演艺事业的地方。她前天相隔一年半回到“娘家”录节目，担任烹饪比赛节目《三把刀》的评审嘉宾。庞蕾馨告诉《联合早报》：“很开心，也觉得蛮感动的，有点想哭……真的很久没有见到电视台的大家，以前每天接触他们，没有什么感觉，经过很长一段时间没有办法回来，再看到大家的时候就觉得很珍惜。”

上台湾节目紧张放不开

庞蕾馨在台湾居住期间，上过《单身行不行》《命运好好玩》等谈话性节目，“在新加坡工作真的有回家的感觉，在台湾上节目感觉陌生，不知道该说或不该说什么，不清楚对方可以开玩笑的尺度，会担心说错话得罪人，所以处于一种比较紧张、不自在的状态，很难放得开。”

担任《三把刀》评审，她对饮食有什么见地？她说：“好不好吃不在于它的价钱，真的要新鲜又好吃，我蛮讲究的。”8月回台湾前，庞蕾馨会陆续录制其他本地节目。老公陈邦鋆则待到9月，完成英语剧“Third Rail”和另一部新剧才返台。

被问起回台后的工作计划，庞蕾馨说：“台湾经纪公司会帮我安排适合的节目，大部分是围绕当妈妈、女性、两性关系话题的谈话节目，也要看我的时间，在台湾我负责接送小孩等，只有白天很短的时间能工作。”

黄靖伦趴趴走吃美食

黄靖伦本月初回新，预计逗留一个多月。两年半没回新的他，连日来四处趴趴走，昨天在社媒分享到天福宫一带闲逛，享用本地美食的多张照片。他写道：“这次回来带爸爸妈妈弟弟出去走走，应该说是他们陪我去走走……”

此趟回新，黄靖伦一心满足口腹之欲，为自己定下“美食任务”。他说：“我每一餐都要吃不一样的道地新加坡料理，到目前为止都有做到，只是并不是每样我都吃到好吃的。有好有坏，有便宜有贵，贵不一定就好，便宜的也有很好吃的，看运气。”黄靖伦信誓旦旦说，“任务”难不倒他，“因为新加坡实在有太多美食了。”