“高龄新人”黄寅烨：演戏是开心又美丽的事

男神降临！以韩剧《女神降临》人气高涨的韩国演员黄寅烨，7月30日将在本地举行粉丝见面会，他接受《联合早报》访问时说：“这会是我第一次到新加坡，我听说新加坡是一个漂亮和干净的国家，我很期待看到美丽的风景和品尝各种美食。”

欧巴最期待的还是与粉丝见面，他说：“我正努力准备节目内容，要让你们对我有更多的认识。我迫不及待想见到你们啊！”

黄寅烨届时将现场演唱，他之前在Netflix原创韩剧《魔幻之音》已展现歌喉，记者觉得他唱得很不错，好奇他是否曾接受专业的歌唱训练？他说：“我没上过正式的歌唱课，就是为那场唱歌的戏努力练习，我觉得自己唱得不是太好，但谢谢你的赞美。我平时喜欢听歌和唱歌，但自觉歌艺还有许多不足之处，所以对于唱歌还是会感到不好意思。”

今年31岁的黄寅烨，27岁才出道，在韩国演艺圈算是“高龄新人”。他坦言出道时紧张又害怕，但他认为就算失败，总好过以后再后悔自己从没尝试过。“我爸也常说，做自己喜欢的事是人生最大的幸福，所以我决定拿出勇气，给自己这个挑战。”

踏入演艺圈这四年，他深刻感受到演戏的乐趣。“演戏让我体验一个跟自己不同的人生。要进入另一个人的人生，去感受他的喜怒哀乐，并把这些情绪表现出来，有时候让我觉得好困难、好辛苦，但我还是觉得演戏是一件开心又美丽的事。”

有“校霸专业户”称号

黄寅烨演出校园剧《重回18岁》和《女神降临》而有了“校霸专业户”称号，在《女神降临》饰演的韩书俊“坏坏惹人爱”的个性，更是让他人气暴涨。谈到这部成名作，他说：“韩书俊是我感情最深的角色。《女神降临》原著网漫很收欢迎，我在为角色做准备时压力很大，很感谢大家这么喜欢这个角色，给我这么多的爱，而我回馈你们最好的方式，就是透过作品让你们看到我的不同面貌。”

今年，他在《魔幻之音》不再耍坏，饰演一个按照父母的要求生活，没有自己的梦想的高中生。紧接着在新剧《为什么是吴秀才》，他晋升男一，饰演大学法律系学生，与“爱情剧女王”徐玄饰演的法学院教授谱出师生恋。

31岁的他因为外表仍带有青涩和单纯感，所以演大学生和高中生都毫无违和感。但不晓得是不是不愿观众只把焦点放在他的学生角色形象，所以记者问他接连演出学生的感觉，是否担心被定型？会抗拒再演学生吗？他都没有回答。

有武术底子的他倒是透露想挑战动作片，展现观众从未见过的一面。他也想演一个更贴近自己的角色，让观众对他感到更亲切。

面对新人竞争 黄寅烨以作品证明自己

韩国影视作品在全球各地受到关注，黄寅烨也透过Netflix原创韩剧《魔幻之音》，将演艺触角延伸到亚洲以外。他说：“很开心这部剧在好多国家引起观众共鸣，能够让更多人看到我的演出，对我来说是非常珍贵的机会。我也很开心韩国影视作品得到世界各地观众的支持和喜爱。”

韩国演艺圈新人辈出，人才济济，可说竞争激烈，黄寅烨如何应对？他说：“与其把这视为竞争，我觉得每个演员都有自己的特色和魅力，我也会慢慢地展现不同的面貌，让大家看到我作为演员的多面性。每一部作品，我都全力以赴，我会继续努力，以好的作品、好的角色，跟大家见面。”

“黄寅烨首场粉丝见面会”7月30日（星期六）晚上6时，在首都剧院举行。票价分VIP套票228元（限量发售）、208元、188元和158元，在allaccess-asia.com发售。