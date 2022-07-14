是遗孀也是嫌犯 汤唯眼里都是戏

《分手的决心》（M18）（Decision To Leave）

娱乐性★★★★／艺术性★★★

剧情

一起男子从山顶坠落身亡的意外，让着手调查的帅哥刑警海俊（朴海日饰）遇见了死者的美丽遗孀宋瑞莱（汤唯饰）。瑞莱不同于一般的死者家属，她冷静没有特别的情绪，这让警方开始对她产生怀疑。海俊在调查瑞莱案发当天的不在场证明、讯问以及跟监埋伏的过程中，发现自己不知不觉爱上她。另一方面，令人难以捉摸的瑞莱，即使知道海俊对自己抱持疑心，仍毫不犹豫地面对他。隐藏真心的嫌犯，以及对嫌犯同时产生疑心和关心的刑警，最后的决心究竟是什么？

影评

“汤唯一个裸露镜头都没有，就诱惑了全世界。”

韩国名导朴赞郁执导、韩国媳妇汤唯演出的《分手的决心》在今年康城影展亮相后，以上的影评就在康城传开。《分》是犯罪爱情片，汤唯片中与调查她的刑警纠缠不清，但肌肤之亲的戏码，两人顶多只有一个吻戏。朴海日片中与太太还有共赴巫山的激情戏，不过汤唯不仅没有，从头到尾都穿得很整齐。我觉得她是女版梁朝伟，眼睛超会放电和演戏。朴赞郁导演没有像李安导演把她拔个精光，似乎只想要她的一对大眼散发出耐人寻味与凝视的神秘感，汤唯都做到了，且做得很好。

海俊这个角色若不用朴海日，我相信其他带疲惫味的中年男演员，是可以胜任，但宋瑞莱，恐怕只有汤唯能胜任。现实中当了人妻也当了妈妈的汤唯，越来越有魅力，眉眼唇角间的暗流涌动，有更多的是爱情，却也春色无边。性是比较动物性的欲望，但爱是未知与神秘，禁忌的爱情比禁忌的情欲更加危险，也更加迷人。

汤唯在华人电影的角色比较多变，不过在韩国电影总是被塑造成“犯人”，她在韩籍丈夫金泰勇的《晚秋》中与玄彬在美国西雅图谈了一场浪漫恋爱。玄彬是专门“吃软饭”的情场骗子，汤唯是弑夫假释的女犯，两人在邂逅后互相隐瞒了身份，短短数天里谈了一场浪漫的恋爱。两片都让汤唯发挥演技，不过也希望她今后在韩片能挑战其他类型的角色。

得奖无助票房

朴赞郁自2004年凭借《情兽》（Oldboy）获得评审团大奖而与康城影展结缘，宋康昊演出的《蝙蝠》（Thirst）2009年夺评审奖，《女仆》（Handmaiden）虽入围金棕榈大奖等两奖，不过没突围，却不影响口碑大爆，时隔六年凭《分手的决心》再次回到康城的主竞赛单元。

片长138分钟，主要是朴海日与汤唯的对手戏，不过不会觉得枯燥乏味。朴赞郁爱挑战“禁忌”，比起《情兽》的父女在不知情下搞乱伦，甚至是《女仆》的“女女爱”，《分手的决心》的“偷吃”，显得温和却不失暧昧。影片具悬疑，剧情转折也颇用心。人物塑造得有血有肉，抽丝剥茧后，宋瑞莱原来在中国老家也有秘密，她在说韩语与华语时，仿佛有两种不同的人格，融合与分裂并存。朴海日片中饱受失眠之苦，拿捏有寸，尤其是疲劳的眼神，像是很久没有睡个好觉了。他的警察尊严，因为一个女人而毁灭了，他也演出那种在爱与职业操守中的痛苦挣扎。

电影在韩国具有话题热度，可惜得奖却无助票房，在韩国本土惨遭滑铁卢，自6月29日上映至7月12日，累计入场观影人次仅96.9万，未能突破100万。有指韩国观众认为影片“难懂”，有美化外遇之嫌，坦言看得不舒服，才影响了票房。