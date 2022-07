从影以来的“阿汤哥”Tom Cruise(汤姆克鲁斯)在本地推出无数电影,《捍卫战士:独行侠》本地票房750万元,是他有始以来在本地的最高票房电影。《捍卫战士:独行侠》也是截至目前为止,2022年本地票房第二高的电影,冠军片暂为《奇异博士2:疯狂多元宇宙》(Doctor Strange In The Multiverse Of Madness)。