野蛮法国行 French Exit（NC16）

娱乐性★★★/艺术性★☆

播放平台：Netflix

故事：60岁的曼哈顿社交名媛弗朗西丝（Michelle Pfeiffer，米雪菲花饰）在家中发现丈夫的尸体后，竟跑掉，等了几天后才报警。这件事让她成了纽约上流社会的热门话题。因她没有好好规划，很快花光了所有的财产。在朋友的帮助下，她带着变卖家当所得的现金与儿子（Lucas Hedges，卢卡斯海吉斯饰）搬到巴黎。她到巴黎之后依旧挥霍无度，因为她计划钱都花光后要自杀。

短评：超现实主义喜剧片，演员阵容让人喜欢，米雪菲花依然风情万种，角色冷酷高傲，性格怪胎又带点喜感，她相信自己抱来的猫是丈夫的化身，所以她与猫也有戏，不可思议。她我行我素，20多岁的儿子却懦弱，他和女朋友订婚，但没勇气告诉妈妈，最后还与妈妈一起搬到巴黎。海吉斯曾演出《班恩回家》（Ben Is Back）等片，不是典型的帅哥，《野蛮法国行》多了一分郁郁寡欢。在巴黎围绕着弗朗西丝身边的人有“小巫女”、仰慕她的妇女等，所以缺乏她与儿子情感的深入刻画，颇可惜。（英语对白，附中文字幕）

浊水漂流 Drifting（PG13）

娱乐性★★★☆/艺术性★★

播放平台：Disney+

故事：刚出狱的辉哥（吴镇宇饰）回到深水埗街角聚落，准备重新加入街友伙伴们的大家庭，却遇上食物环境卫生署突袭，失去所有家当。众人一边移地盖屋，一边在社工的帮助下向政府提告，边缘人各有伤痛和难处，毒瘾、心理问题、丧子之痛，让这趟争取尊严的路途格外颠簸。

短评：以12项领跑第58届金马奖的入围，最终夺最佳改编剧本奖。故事改编自真人真事，《翠丝》导演李骏硕第二部长片，一窥社会边缘人的困境，以及他们如何在夹缝中生存的同时，为自己争取一丝尊严。吴镇宇饰演丧子的瘾君子，电影开场刚刑满出狱，当露宿地点遭当局突击清场后，他决定好好戒毒以对抗政府力争公义。他去年在影帝项目虽无法突围，但演技肯定是影帝级。