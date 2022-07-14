黄靖伦回新录节目 没携妻儿

疫情下，在台湾发展演艺事业的本地歌手兼主持人黄靖伦回来录制节目，但没有携带妻儿。

《新明日报》记者星期三（7月13日）晚上联络上黄靖伦，原来他上个星期已经静悄悄地回返国门，不过碍于疫情未退，这次没有携带妻儿回来。

黄靖伦说，因为回台湾还需要接受隔离，相当不方便，而且儿子还小，所以就暂时独自回国。

黄靖伦这次回新会待上至少一个月左右，他说除了参与“昇菘”节目之外，还会参与录制本地的一个节目。

两年半没回家，一踏入樟宜机场，黄靖伦感叹：“既熟悉又陌生的感觉。”

“我拖着行李走出抵境大厅时，怎么变成了Jewel（星耀樟宜），熟悉的德士站竟然‘跑到’底层，不瞒你说，我还需要靠道路指南才懂得怎么走呢。”

黄靖伦说，当下他的第一个感觉是，“好像完全来到一个新的国家一样。”

既然难得回来，问他有没有想吃或想去的地方？

他说：“想去的地方，还好，倒是吃的，像烧烤魔鬼鱼、海南鸡饭、肉脞面、螃蟹......太多了。不过， 最重要的是，回家看看父母、亲人和朋友。”

半年没拍剧 不介意转型

台湾剧《女力报到》杀青和播毕后，黄靖伦说已经有半年没拍剧，这些日子只是接了一些零星的通告，而开设的桌游店也因受疫情波及。问面对这个严峻的环境，他如何应付？是否想过转变？

黄靖伦说，其实真正受影响的是桌游店的生意，疫情暴发至今面临小亏，至于转变，他说：“不是很多艺人在网络卖东西吗？或许这是一个考虑点，或许我可以变成Youtuber，若要我完全不当艺人，我也不知道能做什么，真的没想过。”