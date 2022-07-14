《中国好声音》热潮不再 刘德华助阵救援

（综合讯）过去不曾参加过中国综艺节目的天王刘德华，首肯接下《2022中国好声音》担任见证人，成为本届最大收视卖点。

8月即将播出的《好声音》迈入10周年，近日官宣评审名单，前一季的李克勤、李荣浩，新加入的廖昌永和梁静茹，名单与全盛时期相比黯然失色，但刘德华首肯助阵，立即引起话题。

华仔所属的台湾映艺表示，华仔将见证《好声音》第一期开场的起步，和最后一期总决赛现场，与所有导师一起见证冠军的诞生。换句话说，他其实只属两期嘉宾性质。

过去中国演员或是歌手选秀节目，都曾积极争取刘德华担任评审，也多次传出他要担任《中国好声音》评审，但都未成真。这几年《好声音》讨论度下降，收视大不如前。华仔去年出道四十周年直播首秀《这平常的一天》，创下了累计观看人数破一亿人次的平台纪录，《好声音》节目制作单位请他担任所谓的见证人显然力图拉抬收视。而对华仔而言，不需整季出现，现身即成节目史上最大咖也是最大亮点，不会给人自贬身价的感觉，即使《好声音》风光不再，刘天王地位仍显得高人一等。

自爆听不出节奏问题 华仔不敢当导师

华仔曾经在接受鲁豫访问时透露有节目邀约担任导师，但自己不敢。

他当时的回答相当诚实：“我怕，因为他们在做导师的时候，可以听得出哪个节奏不对什么的，我听不出来，我感觉我还没到导师那个位置。”