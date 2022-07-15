“迪斯科女王”张蔷上《乘风3》 乐当绿叶、小草与队员

出道37年的张蔷是《乘风破浪3》中资历最深的姐姐，不过她却没有一点架子。（芒果TV提供）

在中国励志成长音乐竞演综艺《乘风破浪》第三季（简称《乘风3》）的初舞台上，30位姐姐使出浑身解数，有的情歌娓娓道来，有的载歌载舞点燃现场氛围，54岁的张蔷漫不经心地演唱两年前创作的歌曲“630 Affection in Your Eyes”，自带电音质感的嗓音张弛有度，独树一帜的风格为她圈粉无数。作为中国乐坛一个时代的偶像，张蔷1980年代出道两年发行了16张专辑，累计销量达2000万，创下中国的销售纪录。她也是首位登上美国《时代》周刊的华人歌手，至今仍享有“迪斯科女王”的美名；在《乘风3》初登场时，回归坐镇的那英、宁静更是毫不掩饰对张蔷的崇拜和尊重。

不过，张蔷却将这一切看得风轻云淡，日前她接受《联合早报》的电话访问时，同样展现了舞台上的从容洒脱，她坦言最初不太敢参加像《乘风3》的节目，除了不太能融入集体，自身的年龄和身体状况让她觉得不合适，不过她最后被团队说服，站上《乘风3》舞台的初衷很简单——希望借由节目推广爵士黑炮和电子音乐。

她说：“比如我在QQ音乐（大陆音乐平台）出10张新专辑，都不如到《乘风3》舞台唱一分钟，这种传播能量值得我一来。”

除了年龄，没其他压力

顶着过往的光环上《乘风3》，张蔷直言，除了年龄，没有什么会让她有压力，她乐当绿叶、小草、队员，不觉得自己有什么头衔，也不在乎称号。她指出，初舞台之后，很多人觉得以她的年龄和资历应该当队长，但她了解自己，“我是一个热爱自由的人，我也是听不懂规则的人，也不喜欢管理谁。”

她也说，参加《乘风3》本来只想登初舞台，没料到会一路走到今天，不忘自我揶揄：“一路能‘忍’到五公（第五场公演），我也特别敬佩自己！”

节目录制至今，张蔷始终不太能适应真人秀，她说有时会突然一下冲出来，头发乱哄哄的，意识到被拍又赶快缩回去。

喜欢做小而美的事情

跟30多年前初出道时相比，张蔷指出，无论是心境或价值观都没变，“我喜欢做小而美的事情，喜欢那种小钱不断的感觉，挣点小钱买点吃的喝的，生活不愁也无忧。这是一个人活着最舒服的状态，没有什么贪婪的欲望……也不要太红，这么红，最后不红了落差会特别大。”

至于参加《乘风3》收获什么，她直言学会了在不感兴趣的情况下也能参与，即使认为歌曲不适合自己，她依然能完成得很好。她妙喻：“它们（歌曲）属于包办婚礼，我嫁了一个不喜欢的男人，但我能跟他过得很和谐。”

本地观众可通过芒果TV应用（每周五中午12时更新）或Hub都会台（星和Ch111/825）收看《乘风破浪3》。

张蔷自认泪点低

“勇敢做自己，无关年纪”是《乘风3》的励志内核，似乎也正是张蔷活成的模样，但她说年龄上肯定有区别：“因为你真到老的份上，你优雅不了，只能说你是精神绷着地优雅，或被人照顾得很好。”

她自认泪点低，但不喜欢在别人面前掉泪，“眼泪是我的尊严，而且我哭起来特别难看，影响说话，哭完之后眼鼻肿大，不像人家默默落泪还能美！”不过，她在五公被薛凯琪的真诚打动而落泪，“凯琪和我是一队，她随时都会哭，没有镜头也会流泪，特别感性，像是幼儿园大班的孩子，高兴可以哈哈大笑满地滚，触动到点上时互相凝望就泪眼汪汪。所以当她奋力地拉队员时，我看着她就情不自禁，眼泪是忍不住的。”