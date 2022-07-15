被记者提“出道30年” 金喜善跺脚笑指“大不敬”

（综合讯）串流平台Netflix韩剧《再婚上流》今天（15日）下午3时在全球190个国家与地区首播，前天在首尔举行记者会，导演金政民率领一众演员出席，包括金喜善、李贤旭、郑釉珍、车芝燕及朴勋等。金喜善以一身蓝色牛仔洋装配上长靴，以短直发帅气造型登场，李贤旭与朴勋还上演争宠，左右夹攻作状吻她，逗得她笑逐颜开。

李贤旭（左）和朴勋（右）作状向金喜善献吻，令她笑不拢嘴。（互联网）

当韩媒记者提到金喜善已出道30年却是首次挑战串流作品，问她跟之前的作品有何不同时，向来个性大剌剌的她一听到30年立刻睁大双眼，用力跺脚指着记者一副“大不敬”提到敏感数字模样，让现场媒体哄堂大笑。她随即回答，新剧以婚姻介绍所为题材相当有趣，且是她首次拍摄串流平台剧集，“虽然工作环境（跟电视台）并没太大分别，但制作时间相对较为充裕，我们可以一边拍摄，一边讨论剧情发展。”

被问到跟剧中角色的差异点时，金喜善直呼自己和“徐慧升”的个性截然不同，虽然自己很想痛快地报仇，但本剧女主角一步一步地进行报仇也是非常有趣。

曾执导韩剧《坏家伙们》的金政民认为，婚姻是人类生活中最重要的课题之一，相信《再》会受到观众注意和支持。《再》讲述金喜善饰演的中产家庭主妇，在出轨丈夫死后偶然在婚姻介绍所遇上小三，决定对破坏自己家庭和幸福的女人报复。

《雪降花》郑釉珍这次饰演小三，她说已做好被粉丝痛骂的心理准备，坦言自己在剧中可说“罪孽深重”，至少犯下八项重罪。她说在读剧本时的确有想过：“有必要做到这种地步吗？”但这个角色是最坦率表达欲望的人物。