《传家》 一切从“宅斗”开始？

（本地讯）第867期《优1周》今天（15日）出街，封面人物是《延禧攻略》的铁三角吴谨言、聂远和秦岚。他们四年后联手演出《传家》，秦岚和吴谨言终成亲姐妹，“帝后CP”聂远+秦岚、韩庚+吴谨言两对有情人“先婚后爱”，都是话题爆点。

从宫斗剧到宅斗剧，剧情是不是更为“烧脑”？吴谨言却说：“《传家》的故事虽然是从易家家庭开始讲起，但其实不是一部讲‘斗’的戏，而是在讲述传递爱和教人如何学会爱。”

其他精彩内容有：“娱乐吃瓜”回顾到底哪几对明星夫妻的离婚是大家始料未及的；专栏“洪门宴”告诉你七公主中谁是“无害妹妹型”；Got7主唱崔荣宰的精彩访问；明星老板系列看最近回新的本地艺人黄靖伦如何在台开创副业；介绍韩剧《非常律师禹英禑》，两部美剧“The Lake”“The Summer I Turned Pretty”，纪录片“The Hidden Lives of Pets”；“重游新山趴趴走”系列13为大家介绍在新山大丰花园（Taman Sentosa）里开设特色餐馆的两名光头老板；“邻里市镇趴趴走”则到武吉甘柏（Bukit Gombak）体验多元种族风情。

第867期《优1周》在超市及便利店均有出售，也可下载Magzter应用或到Magzter官网购买，或上bit.ly/uwsub订阅。

《优1周》庆21周年活动：

凡在今天（15日）到指定地点购买一本最新的《优1周》（第867期），可获得两包（价值$2.70）的“小老板”紫菜碎 （芝麻原味／泰式辣虾酱味），可上网址l.ead.me/uwpromo查阅。

另外，即日起至8月31日，订阅一年的《优1周》（月费$10，含邮费），就能赢取一份丰富奖品（订阅热线：63198800，以信用卡付费）。