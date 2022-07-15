以秋菊故事为蓝本 赵丽颖改变戏路演村女

幸福到万家

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同样取材自中国当代作家陈源斌著作，观众或许会拿赵丽颖挑大梁的《幸福到万家》跟巩俐主演的1992年电影《秋菊打官司》做比较。

中国花旦赵丽颖近年积极转型，想从她擅长的古装偶像剧再闯出别条戏路；自去年底的悬疑剧《谁是凶手》播完之后，当代农村剧《幸福到万家》（简称《幸福》）是她的另一部转型大作。

40集的《幸福》搭上近年流行的大女主话题，是一部女性励志成长史，根据陈源斌的长篇小说《秋菊传奇》改编，讲述赵丽颖饰演的何幸福从农村生活的恬淡遭遇巨变，再到进都市追梦学法律，返乡付出所学，率村民走出自己的路，最后成长为新时代女性，积极投身家乡建设的故事。《幸福》上个月底于东方卫视、北京卫视和优酷首播，收视高居不下，一播出就终结古装剧《梦华录》连续27天收视冠军的纪录，目前在豆瓣评分7.3。

赵丽颖饰演的何幸福（右）在《幸福到万家》据理力争，唐曾饰演的丈夫王庆来（左）则懦弱无声。（互联网）

故事以2009年的中国农村为背景，在村党支部书记（中国共产党最低一级的党内领导）万善堂（刘威饰）踢伤了何幸福（赵丽颖饰）丈夫王庆来（唐曾饰）的下身（这为电影版本里的核心冲突）之前，剧集先铺垫了婚闹、征地和婚姻危机几个冲突点。

张可盈饰演的何幸运，险遭婚礼宾客假借习俗性侵。（互联网）

第一集直揭中国农村长久以来的“婚闹”恶习，何幸福结婚时，妹妹何幸运（张可盈饰）险遭万善堂的儿子万传家（曹征饰）假借习俗性侵。何幸福虽顺利帮妹妹解围，却因此得罪势力庞大的万家，让村里的人对她避之惟恐不及，还导致家里的田地被万善堂领导的集团选为净水厂用地，但对方却不打算赔偿等价金额。针对被恶意征地，婆家人个性怕事只敢私下抱怨，何幸福直接找上万善堂谈判，整个过程中王庆来沉默无声，还希望妻子跟他一起装没事。

何幸福认为命运掌握在自己手里，面对村中长久陋习和不公，她选择正面反抗，另一方面她却忍受婆家的各种苛责。她的家婆问她：“妈问你一句，你这么闹到底图什么？”她回：“我就图分辨个好坏对错，如果连好坏对错的理都不讲了，那人活着还是人吗？”一句台词就让女主角的鲜明性格立住了。

光看赵丽颖剧里的朴素打扮，就能感受到她完全融入并贴合人物形象，尤其做起家务，不论擀面烙饼，切菜炒菜，农地收割白菜，样样手到擒来，散发浓厚的农村生活气息，完整塑造坚韧顽强的勤劳与踏实形象。

值得一提的是，赵丽颖在戏里几乎没有用美肤滤镜，黑眼圈、眼袋和鱼尾纹清晰可见，但网民认为何幸福是扛起家中生计的农村女子，当然没时间和功夫保养。除了在造型下足功夫，她在剧中更以原声演出，网民赞她咬字清楚，台词功夫大获好评。

由张艺谋执导，巩俐主演的1992年电影版《秋菊打官司》是取材自《秋菊传奇》第一章节《秋菊打官司》，《幸福》则改编《秋菊传奇》全书，除了第一章节，还包含其后所有章节，第二章节《秋菊开会》、第三章节《秋菊打架》与第四章节《秋菊杀人》都在其中，因此两个版本的聚焦自然不同，也不存在比较的可能。

与导演15年后再合作

《幸福》由曾拍摄《甄嬛传》的导演郑晓龙执导，这部剧是他与赵丽颖继《金婚》后相隔15年再度合作，《幸福》还集结刘威、唐曾、罗晋等实力派演员。

郑晓龙是出了名的讲究细节，这次拍《幸福》从服化道到场景的布置彻底还原农村的真实样貌。剧中赵丽颖夫家厨房地上堆着柴火，墙面一块黑一块白的使用痕迹，灯泡没有装饰的罩子，客厅都是陈旧的家具，墙上挂着苍蝇拍，桌上放着旧式电锅和热水壶；连赵丽颖头上的发圈也是便宜货，穿的衣服更显露出穷酸味。

饰演村民的演员韩慧敏透露，导演为了呈现热闹又喜气的农村婚礼，这场大婚戏码拍了三天，造景、道具还原度高又讲究，甚至请来厨师在现场料理。

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找到你 Finding You

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梅艳芳 Anita

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