BTS与谷歌惊喜合作 智旻选滨海湾金沙为“街头画廊”

韩国天团BTS与谷歌（Google）艺术与文化平台携手合作，推出新的街景实验“BTS x 街头画廊”，替BTS的粉丝俱乐部“ARMY”庆生。 其中，成员智旻（Jimin）选择了新加坡的滨海湾金沙作为他的“街头画廊”。

在这个虚拟的旅程中，全球粉丝可以参观充满BTS回忆的城市风景，其中有首尔、新加坡、东京、洛杉矶、伦敦等各个BTS办过演唱会的城市，并由BTS成员亲自挑选艺术作品装扮各自的“街头画廊”。

智旻分享了BTS与新加坡的缘分，感性地说：“2019年的演唱会仿佛是昨天的事。”他说这些年下来，他都在寻找“爱自己”和“接受自己”的方式，他想与粉丝分享一些会令他想起这个过程的艺术作品。点进“街头画廊”不仅可以看到智旻分享的作品，本地一些地标如新加坡摩天轮、滨海湾花园、滨海艺术中心等也会映入眼帘。

点进“街头画廊”不仅可以看到智旻分享的作品，新加坡一些地标如新加坡摩天轮、滨海湾花园、滨海艺术中心等也会映入眼帘。（图/截自Google）

其他成员如j-hope（郑号锡）则以美国纽约联合国总部大楼为背景，介绍他亲自策划的艺术作品。防弹少年团曾于2018年在此出席联合国大会并演讲，去年还曾在此表演。另一成员柾国（Jung Kook）则以东家HYBE娱乐的旧址——首尔江南区的青丘大厦为背景登场。

j-hope分享的是美国纽约的联合国总部大楼（上）；柾国则选择HYBE娱乐的旧址作为他的“街头画廊”。（图/截自Google）

除了“街头画廊”，粉丝只要在谷歌搜索“防弹少年团”或“BTS”，屏幕上就会出现“紫色气球”。点击印有麦克风的气球时气球会爆炸，并会自动播放BTS成员们录制的“紫爱你”（I purple you）语音信息。