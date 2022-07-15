传陈豪 黄宗泽 马国明 三男鼎立贺TVB台庆

传《法言人》《法证先锋V》和《新四十二章》已经定档为台庆剧，备受瞩目的《白色强人2》本月25日启播，肯定无缘成为台庆剧。

今年，香港无线电视（TVB）欢庆55周年台庆，虽说距离台庆日（11月19日）尚有三个多月，但早前该台在将军澳举行了《周年庆典节目巡礼2022》，除了预告了下半年将陆续出场的6大剧集，包括《痞子殿下》《超能使者》《法言人》《新四十二章》《法证先锋V》和《白色强人2》。于是，网上更盛传《法言人》《法证先锋V》和《新四十二章》已经落实成为今年的台庆剧。而另一部强大阵容且备受瞩目的《白色强人2》，确定在本月25日播映后，已经确定无缘成为今年的台庆剧。

针对网传这三部台庆剧，《新明日报》向TVB海外宣传部查询，该部发言人证实《新四十二章》将是台庆剧之一，其他两部尚未落实。

《法证V》大换血 黄宗泽回巢助阵

黄宗泽回巢演法证，台前幕后班底大换血。

《法证先锋》系列是TVB警匪剧代表作，但到了第四部口碑差强人意，被吐糟的声音最多，加上一系列的狗血爱情戏和大型认亲情节，让观众大骂剧本太烂，完全脱离TVB刑侦剧的感觉。

尽管口碑变差，却丝毫不影响TVB继续开拍续集，这次重磅出击，与中国优酷平台合作，耗费巨资，监制换成了方浤酌，更难得的是，找来黄宗泽伙拍袁伟豪、洪永城、王敏奕、蔡思贝、蔡洁，以及多位实力派演员参与，新旧演员切磋演技，一定能擦出不少火花。

马国明演律师 陈豪带新人

纵观网传的三部台庆剧，卡士阵容相当强大，《法言人》有“视帝”马国明和“应届视后”林夏薇，联合演技派的黄嘉乐和张颖康，故事将以马国明饰演的律师行师爷出发，讲述律师行里不为人知秘密。值得一提的是，此剧的总监制刘家豪不但是TVB的金牌监制，去年收视最高的剧集《逆天奇案》也是他的作品。

和其他两部剧比较，《新四十二章》的演员卡士显得弱了一些，由陈豪挂帅，集合多位被TVB力捧的小生花旦，如龚嘉欣、谭凯琪、江嘉敏，以及近年表现突出而被点名的新生代周嘉洛，似乎想借由实力派的视帝陈豪来带领新人，希望他们能再突围而出。

《新四十二章》属于喜剧，一众演员寻找传说中的“四十二章经”宝藏，过程发生了不少趣事。