娱乐吃瓜：不怕自砸招牌 许环良“交手”冬奥冠军

捧红林俊杰、阿杜、陈洁仪等歌手的本地金牌音乐人许环良又有新动作。

这回，他和冬奥冠军、选秀浪姐都扯上关系？

视频内容：

0:05- 怎么看音乐真人秀？

1:01- 歌手等着音乐真人秀打救翻红？

2:44- 许环良在准备一个很厉害的新人？

3:50- 怎么把冬奥冠军变歌手？

5:22- 冬奥冠军能唱歌吗？

7:00- 唱歌不好的歌手会不会砸自己的招牌？

7:35- 许环良分享真人秀运作“内情”

是这样的……中国滑雪选手徐梦桃今年在冬奥经历三届失败，终于在第四届一举在自由式滑雪空中技巧项目摘下金牌，励志的故事感动不少人。中国移动咪咕邀请她跨界歌坛，再请来许环良量身定做词曲，奥运冠军徐梦桃演唱的首支单曲《我是第一》正式上线。

歌曲写出徐梦桃的个人成长经历、四战冬奥会的心路历程，唱响平凡而伟大的梦想，传播积极正能量，上线后引得广泛关注和点赞。没想到一个中国奥运冠军的背后，有一个本地音乐人的创作印记。

不过，徐梦桃不是专业歌手出身，合作之前，无法预知听众对她的唱功反应如何，许环良难道不担心自砸招牌吗？他接受zaobao.sg专访时，分享了以前合作“唱功非专业”歌手的心得，原来有一套“秘诀”。

徐梦桃也是热播中的选秀节目《乘风破浪3》的选手之一，在第四次公演前因行程冲突突然低调退赛，告别真人秀舞台。许环良接受访问时，仍未知她会退赛，当记者问他怎么看徐梦桃会不会走到最后成团，他分享了对真人秀节目的多年观察。真人秀要好看，是有套路的啦！

《乘风破浪3》最大的话题，就是让王心凌再度翻红，听她甜美歌声长大的大叔，都跟着她随《爱你》的轻快旋律舞动起来。记者好奇，昔日热过的歌手们现在都要等综艺节目来打救翻红了吗，许环良怎么回答？且听他在视频里娓娓道来。