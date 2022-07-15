“Wooga Family”旅游综艺预告曝光 男神同框泡澡未播先热议

“男神旅行团”来了！

“Wooga Family”是韩国演艺圈知名的“挚友团”，由BTS的V、朴叙俊（Park Seo-joon）、崔宇植（Choi Woo-shik）、Peakboy及朴炯植（Park Hyung-Sik）组成。他们近日合体一起出演的旅游综艺《IN THE SOOP：友情旅行》释出预告，引起粉丝的热烈讨论。

近1分钟预告中满满是欢笑声，5人到韩国江原道展开4天3夜的旅行，一起出海钓鱼、溜冰、泡澡，与好友一起享受着冬季旅行的快乐。节目中他们也难得在镜头前提到之前从未公开过的真心话，崔宇植回想起第一次遇见朴炯植的机缘，感性地说：“如果那时候没有玩游戏，我们就不会相遇了。”但朴炯植坚定地摇摇头回答：“不会的，就算以不同形式见面，我们还是会相遇的！”崔宇植接著说：“其实我们一次也没聊过这样的话题对吧？”朴叙俊附和：“能够聊这样的话题真好。”

《IN THE SOOP：友情旅行》共4集，将在7月22日晚上9点（韩国时间）在韩国JTBC电视台首播，本地观众可通过Disney+线上观看。

除了《IN THE SOOP：友情旅行》，打造出BTS的经纪公司HYBE近日也宣布与平台Disney+合作，推出独家的系列节目，包括演唱会视频《防弹少年团：Permission to Dance on Stage洛杉矶演唱会》、及纪录片《防弹少年团纪念：BEYOND THE STAR》等，引起全球粉丝的期待。