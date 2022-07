“Wooga Family”旅游综艺预告曝光 男神同框泡澡未播先热议

“男神旅行团”来了!

“Wooga Family”是韩国演艺圈知名的“挚友团”,由BTS的V、朴叙俊(Park Seo-joon)、崔宇植(Choi Woo-shik)、Peakboy及朴炯植(Park Hyung-Sik)组成。他们近日合体一起出演的旅游综艺《IN THE SOOP:友情旅行》释出预告,引起粉丝的热烈讨论。

近1分钟预告中满满是欢笑声,5人到韩国江原道展开4天3夜的旅行,一起出海钓鱼、溜冰、泡澡,与好友一起享受着冬季旅行的快乐。节目中他们也难得在镜头前提到之前从未公开过的真心话,崔宇植回想起第一次遇见朴炯植的机缘,感性地说:“如果那时候没有玩游戏,我们就不会相遇了。”但朴炯植坚定地摇摇头回答:“不会的,就算以不同形式见面,我们还是会相遇的!”崔宇植接著说:“其实我们一次也没聊过这样的话题对吧?”朴叙俊附和:“能够聊这样的话题真好。”

《IN THE SOOP:友情旅行》共4集,将在7月22日晚上9点(韩国时间)在韩国JTBC电视台首播,本地观众可通过Disney+线上观看。

除了《IN THE SOOP:友情旅行》,打造出BTS的经纪公司HYBE近日也宣布与平台Disney+合作,推出独家的系列节目,包括演唱会视频《防弹少年团:Permission to Dance on Stage洛杉矶演唱会》、及纪录片《防弹少年团纪念:BEYOND THE STAR》等,引起全球粉丝的期待。