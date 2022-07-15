ENERGY庆出道20周年 神隐团员TORO拍片泄心声

台湾男团ENERGY于2002年出道，曾被封为“最杀的舞蹈男团”，如今成员们各自单飞发展。12日（星期二）恰逢团体出道20周年，当初高人气成员TORO（郭苇昀）罕见拍摄纪念视频，分享20年来的心路历程。

40岁的TORO当时是团体中人气最高、粉丝最多和曝光度最高的成员。其中，他更凭借戏剧作品如《雪天使》、本地剧《任我遨游》圈粉无数。但同时，他也是团体中最神秘的一位。尤其当他淡出荧光幕，退居幕后之后，更是不再接受任何媒体的采访，也没有使用社交媒体。

恰逢团体20周年，他难得透过台湾的一个YouTuber“石头”，帮他上传一个视频。“（TORO）前一个礼拜特别跟我分享他想做的事，我就帮他拍了一个影片来特别纪念。难得发声的TORO感性地说：“这些年来，也谢谢外面的一些单位很努力地找上我或以前团体成员，试图用各种形式希望我或团体演出，但我目前乐于这样在幕后帮助别人娱乐艺术事业的生活。”

没有使用社交媒体的TORO透过“这群人 石头”分享了20年来的心路历程。（图/截自面簿）

视频中，TORO独自漫步海边，背景音则是他自己所创作的韵脚文。他回忆当初出道之际就红遍半个亚洲，但也因为名利来得太快，发生了很多不可控的事情：“小孩不懂大人，所以自己开始作乱，大人也看不懂小孩，一跟四不等于五的拆，所以像是灌篮高手、海贼王的信赖，突然变成一场商业拼盘把某种东西撕开，时间会把它合起来却又合不起来。”

视频中，TORO独自漫步海边，念出他自己所创作的韵脚文。（图/截自面簿）

TORO也提及自己在人气最高的时候却无所适从，更试过把自己关起来与世隔绝。后来他转战幕后，也经历了许多艰辛：“发现要五个公司负责人签名合作，比自己签名给五万个歌迷更难。”有时甚至还要打肿脸充胖子，假装住五星级饭店、请别人的司机送他去五星级酒店然后趁对方走后才走到隔壁的廉价酒店等。

对于大家所期盼看到的合体，TORO表示大家想看到的，他也都在关注，也有在联络。“有一个画面，你们想看到的，我比你们还想要实现它，但是2022我也开始豁达。”似乎为ENERGY的合体埋下伏笔，也抱持着开放的态度。