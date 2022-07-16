程家颉感染手足口症 不想当《带货王》团队老鼠屎

程家颉感染手足口症，对《谁是带货王》（简称《带货王》）战友致歉，不想当队里的老鼠屎。

27岁的程家颉最近感染手足口症，症状轻微，他的烧已退，但手部有一些红疹与几个水疱，目前居家休息。不过，程家颉于本周一（11日）、二（12日）出席直播带货实境秀《谁是带货王》（简称《带货王》）的活动与直播竞赛，跟领队李国煌和队员林俊良、网红Tai Tai Chan和Isabelle Quek有密切接触。

程家颉昨午受访时说，《带货王》直播竞赛的前一晚身体微恙，ART检测结果呈阴性，活动结束后则发烧，求医后得知是手足口症。

他说：“对队友感到不好意思。我通知他们了，还好大家没事，我不想当老鼠屎。”

谈到参与《带货王》节目，演员出身的程家颉坦言是一项考验，“带货直播不是每个人都可以做的，口齿要很好，我是演员出身，做带货直播，脑筋转换不过，不像Mark哥（李国煌）那样想和讲都很快。”

程家颉说，相比白薇秀领军的队伍，他这一队比较悠闲，“薇秀姐那一队的战斗力火力十足，靠近他们的会议室会被‘烧’到。”

为何两频道都播出？

《带货王》是新传媒7月起推出的直播带货实境秀，由李国煌和白薇秀带领八名艺人和网红分组比赛。节目除了在meWatch平台和新传媒YouTube播放，也在周一至五晚上10时半在8频道播出五分钟，随后于11时半在U频道播出五分钟。

对于安排在两个电视频道播出，新传媒回应《联合早报》询问时解释：“《带货王》是一个以数码平台为先的节目，以短视频与直播的方式呈现。同时，我们希望更多观众看到这个新节目，于是也安排在8频道与U频道播出。观众可透过每日更新的内容，追随参赛者的比赛历程。”

参赛者在《带货王》中贩卖商品涉及广告，对此新传媒指出，节目响应娱乐化消费（Shoppertainment）趋势，除了能为观众提供娱乐与购物新体验，也能满足广告客户的需求。言下之意，即是一举两得。