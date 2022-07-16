主播新闻播一半流鼻血 血流下巴引网民两极反应

（苏州讯）近日，中国媒体曝出在7月11日晚上，江苏省苏州的一名男新闻主播在直播时突然流鼻血，然而他在突发事件发生后，仍然没有在意自己的鼻血，而是淡定地播完新闻，十分从容。这段视频火了，话题直冲热搜，引发网民热议。

从曝出的视频中可以看出，当晚苏州电视台《新闻夜班车》的帅气男主播黄新琦，西装笔挺地坐在演播室播报新闻，本来一切都在井然有序地进行着，他右侧的鼻孔却突然流出血。他微微挑眉后就恢复照常，继续淡定播报新闻。只是鼻血一直流淌到他的下巴位置，让人看上去非常不舒服。

看到这一幕的网民哭笑不得，男主播带着鼻血播报新闻的画面让人觉得好笑的同时，又不禁为这样的敬业精神点赞，纷纷表扬他的专业素养，还贴心提醒他播报的正是一条与健康有关的新闻，调侃他要注意自己的健康问题。

有细心的网民捕捉到黄新琦的眼神发现，流着鼻血播报完自己的口播内容后，他向左边瞟了一眼，似乎在用眼神向导播求助，可是导播似乎并没有任何补救措施。网民质疑，轮到黄新琦的女搭档口播新闻时，苏州电视台的画面依然停留在双人出镜的状态，导播也没有及时切换画面，黄新琦也没有及时擦拭鼻血，就一直这么静静地等到切入新闻画面。对此，有网民质疑：“书都读傻了，这叫敬业？导播切个镜头，主持擦一擦很难么？流着鼻血直播，很雅观么？要我说这几个人都要挨批评，教条死板，一点灵性都没有。”

不少网民认为，及时将镜头切换到女主播的单人特写画面，就可以从容地给男主播留出擦拭鼻血的时间，而不用如此狼狈地一直任鼻血肆意横流，既不雅观，也不人性，

有网民戏言，苏州电视台导播掌握了流量密码，流着鼻血坚持播报，也能让黄新琦在敬业方面被记上一笔。

资料显示，黄新琦生于1992年，从业4年，曾荣获“苏州广电总台华语主持人大赛最具风采奖”，身兼“浙江省推广普通话形象大使”。《新闻夜班车》是苏州广电总台第一频道的王牌新闻节目，多年蝉联苏州地区新闻节目收视冠军，多次荣膺江苏十大名优节目、全国优秀民生节目。