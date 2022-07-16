“防疫女神”爆家丑 贾永婕反驳不孝 控舅舅侵占失智母财产

（台北讯）台湾防疫女神贾永婕的弟弟贾永骐，控告舅舅和舅妈骗走母亲126万新元，没想到意外扯出母亲曾骂贾永婕和弟弟不孝，指他们“从没看过我！”

高龄74岁的罗老妇人，去年将7张人寿险的保单解约，再将解约金中的126万新元汇到弟弟罗宗仁的账户，罗老妇人的儿子贾永骐认为舅舅罗宗仁及舅妈杨悦如以买美金及购买美国房地产名义，欺骗老母将寿险解约骗钱，对2人提起诈欺取财罪的告诉。

对此，贾永婕在面簿发声明：“关于我母亲弟弟跟亲人金钱纠纷新闻，在这边做一个回应。据我所知，妈妈和弟弟并未收到不起诉处分。妈妈在5年前已失智，经过医院医生诊断确认给予失智症证明，并丧失认知及判断能力，判定无法财产自理！这也是舅舅、舅妈均明确知道的事实。”

贾永婕说：“舅舅和舅妈在明确知情的情况下，带着我母亲去保险公司解除7张即将到期的高收益投资保单。之后把解约的款项换成美金96万汇往国外供舅舅个人户头购置不动产买房，行径非常可疑，不合情理，严重侵害我母亲的权益。弟弟发现后的第一时间我们就带着母亲去报案。同时我们清查母亲名下的财产，发现他们甚至意图变卖母亲名下房产，而母亲完全不知道自己的财产已减损消失，名下户头几乎完全清空。”

贾永婕和弟弟在第一时间跨海委托美国律师提出诉讼，紧急处理，“美国销售方的房地产经纪公司法务人员也认定这笔钱的金流来源有严重问题，不予成交，请舅舅解约汇回。虽然这笔现金已汇回，但是目前还有数百万现金流向不明，遭到侵占，现在正在诉讼处理。”

贾永婕很遗憾的是：“我母亲失智了，在此状态下，她很容易受到旁人引导，重复旁人对话。舅舅、舅妈引导母亲说出我们不孝对话的录音，甚至引导录音同意借款于舅舅买房。到底是什么样的意图要在对话中刻意录音，有没有经过剪接，无从得知。一直以来父母亲的生活费用、购屋，和弟弟出国的学费都有我大力支应，目前妈妈是由我们姐弟在照顾，并没有什么不理会、不孝的状况。身为她的女儿，我与弟弟会尽到责任，保护她的财产，追究法律责任，陆续追回其他损失。在这边也请社会大众还有法律重视失智老人的权益”。