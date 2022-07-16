阳光可乐大赞白薇秀有威严

阳光可乐和林茜茜合作直播带货，直言队长白薇秀很有威严！

继电影《女兵外传》后，阳光可乐和林茜茜再度合作，目前参与全新直播带货实境秀《谁是带货王》，两人都加入了由视后白薇秀带领的“爆粉队”，联手PK综艺天王李国煌带领的“爆单队”！

对于再次合作，阳光可乐接受《新明日报》访问时觉得与茜茜已经培养了一定的默契，所以相处起来十分融洽。茜茜也觉得和阳光可乐的节奏很合得来，“其实我很欣赏她的on screen energy以及她的口才！”阳光可乐也觉得茜茜在带货时表现很好。

阳光可乐也透露，在白薇秀的带领下学习到了不一样的东西，她和林茜茜也大赞队长白薇秀虽然很有威严和气势，但也很亲切！“相处过后，我发现她的亲切感不输国煌大哥”，茜茜也说：“队长很认真！让我们觉得不可以偷懒。同时，她也会帮我们争取很多直播上的福利！”

不过，她们并不会因此感到压力，茜茜还透露，“其实队长有她好笑和好玩的一面，时不时还会说出一些我们没想到的笑话和反应！”两人都对队长的用心和敬业赞不绝口！

遇骚扰高情商处理 你打巴掌我说谢谢

拥有带货经验的阳光可乐分享了自己带货的秘诀，就是做自己和控制好直播时间！

“直播可以让你的粉丝和朋友‘面对面’地和你接触，让他们更了解你，所以我认为应该让最真的自己表现出来，直播时间也不可以长，不然就会闷。”

直播被骚扰该如何处理？情商高的阳光可乐采用的方式就是“你打我一巴掌，我还跟你讲谢谢！”

她举例：“像直播唱歌时被人批评难听，就会把它pin起来，回复道‘我谢谢你的留言，我觉得你唱歌应该非常厉害，所以你才有资格批评我，找一天你开直播唱歌，我叫全部粉丝去看你直播唱歌。我们去支持你！’从此以后，那个人就没有再留言了。”

阳光可乐表示，会这样去回复主要是希望自己的直播可以给大家带来满满的正能量，而不是看着网民们吵架。她也发觉，这样的处理方式还能获得更多人欣赏。