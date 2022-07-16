TVB办“通灵真人秀” 宗教团体投诉要求停播　

（香港讯）由梁思浩主持的香港TVB电视“通灵”真人秀《通灵之王》，分别邀请15名嘉宾，各人以“中西玄学”“易经占卜”“茅山术”“紫薇斗数”等挑战每个神秘关卡。

日前播出一集，“女巫公主”慧慧讲中梁思浩近日有亲人离世，其后梁思浩称事件连经理人都不知情，不少网民留言佩服她厉害，节目成功制造话题。

但另一边厢，有基督教团体认为节目有导人迷信之嫌。明光社早前在面簿公开撰写给TVB总经理曾志伟和萧世和的信，内容指该台罔顾社会责任，导人迷信，有违电视守则，并指儿童就算在成人陪同下收看，也会产生恐惧及负面影响。

由于不见TVB回应，明光社日前拍视频解释为何反对电视播通灵节目，明光社总干事蔡志明认为，《通灵之王》虽然有警告字眼，指节目内容并非精密科学，“但主持和嘉宾不断用权威姿态说给观众听‘是真有其事’，明显是挂羊头卖狗肉。”蔡志明认为TVB有一定的影响力，“能力愈大责任愈大。节目内容涉及请人用专家身份公开教观众通灵交鬼，并以权威身份肯定灵异事件真实可信，根本就是宣扬跟肯家有关迷信行为，违反电视节目守则。”

这个节目是香港电视史上首个以通灵比赛为主题的真人秀，邀请了15名来自不同流派、自称“通灵专家”的选手，从“中西玄学”“易经占卜”“茅山术”“紫微斗数”，到大家比较陌生的“九宫飞星”“子平八字”“水晶能量学”“泰国法科”“玛雅巫术”“SRT灵性反应疗法”“功夫神奇”“西洋魔法”等各种看家本领，通过制作组各项看似简单但难度颇高的“神秘关卡”，让观众透过节目进入灵异、奇情及超乎想像的世界，只能说“信不信由你”。

制作组也请来著名玄学家李居明、麦玲玲、茅山派、奇门遁甲等玄学顾问，为节目提供玄学相关知识。