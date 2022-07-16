杨千嬅回顾人生惊险爆金句：做艺人不好胜做来做什么

（香港讯）杨千嬅借参加中国大陆音乐真人秀《声生不息》，在大陆打开更大的知名度。她两年多前完成的纪录片“I. II. III My Story”，也在不久前正式上线。纪录片中，她谈及如何跟老公丁子高相识至结婚，并公开2017年在美国拉斯维加斯秘婚的行礼片段，又提及当日怀孕撞正演唱会的惊险经历；在事业搏杀期，她更因为颁奖礼成绩，急召全公司开会。

杨千嬅接受香港《明报周刊》专访时说，纪录片花了一年时间摄制，片中访问了她最亲的家人、旧同事，包括陈奕迅、梁汉文等，他们的话令杨千嬅重新认识自己。

1996年，杨千嬅的主打歌《狼来了》大爆，原本这是给梅艳芳的，因为梅艳芳觉得太适合了决定不唱，这首歌最终落在杨千嬅手上。”杨千嬅入行前在医院做过几年护士，对生老病死有些感受，便把这些遗憾悲痛投放在歌词唱出来，也是她跟梅艳芳之间的一个缘份。

杨千嬅在纪录片里直言曾经为奖项执着：“做艺人不好胜做来做什么？”现在的她，入行27年，又有什么转变？“我觉得歌手需要经历颁奖礼，应该整天都想赢和想拿奖，但同时又要学会输，内心才会变得强大。这个过程不能够跳过，艺人很多时候都被否定，打烂自己又重新建立，轮回的次数愈多，人就会有安全感有目标。”

她说最夸张是在金牌唱片的年代，有一次在颁奖礼的成绩不好，第二天召齐同事回公司开会，“未必是人家有问题，可能是自己做得不够好，会讨论不是是太迟推出歌曲？抑或唱得不好？当时的确被这种气氛逼自己进步。”

杨千嬅后开始认真发展演员事业，《春娇与志明》是继《新扎师妹》后演戏生涯第二个高峰。她凭此夺得香港金像奖影后，又认识了现在的丈夫丁子高。她回忆那晚做完TVB节目，收工陪男同事去朋友一个生日聚会，同事有事先走，请丁子高帮忙照顾杨千嬅，“谁知要照顾一世，我自己都想不到。”聚会之后，丁子高约杨千嬅喝咖啡，“他的对话完全不像追求，跟我讲市场行销，又讲我的缺点，不知道为什么自己EQ这么高，听得入耳，如果是正常的话早翻桌了啦！”

纪录片中，她透露2012年诞下儿子Torres之前，过程相当惊险。她当时正准备举行演唱会，到卖朴后才发觉自己怀孕，最终赤脚上台完成了5场演唱会。“我用极度恐慌来形容，当时已跟自己讲不行就别勉强，回想真的担心……我觉得人生没有冤枉路，要你面对一定有原因。”